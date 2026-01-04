لاہور؛ تقریب میں متنازع گانا "نک دا کوکا" گائے جانے پر والڈ سٹی اتھارٹی کے تین اہلکار معطل

عطل کیے جانے والے اہلکاروں میں احسن، عماد اور عبد الرحمان شامل ہیں

سید مشرف شاہ January 04, 2026
facebook whatsup
فوٹو فائل
لاہور:

لاہور میں والڈ سٹی اتھارٹی کی جانب سے منعقدہ ایک تقریب میں متنازع گانا "نک دا کوکا" گائے جانے کے معاملے پر اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ والڈ سٹی اتھارٹی نے نااہلی اور غفلت کے الزام میں اپنے تین اہلکاروں کو معطل کر دیا۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق معطل کیے جانے والے اہلکاروں میں احسن، عماد اور عبد الرحمان شامل ہیں۔ اتھارٹی کا مؤقف ہے کہ مذکورہ تقریب میں گانے کی اجازت اور نگرانی کے حوالے سے متعلقہ افسران نے اپنی ذمہ داریاں درست طریقے سے ادا نہیں کیں جس پر محکمانہ کارروائی عمل میں لائی گئی۔

واضح رہے کہ "نک دا کوکا" گانا والڈ سٹی اتھارٹی کے زیرِ اہتمام تقریب میں گایا گیا تھا، جس کے بعد سوشل میڈیا پر شدید ردعمل دیکھنے میں آیا اور واقعے کو ادارے کی ساکھ کے منافی قرار دیا گیا۔

دوسری جانب پولیس کی جانب سے تاحال قوال فراز خان اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ ذرائع کے مطابق واقعے کی تحقیقات جاری ہیں اور ذمہ داروں کے خلاف قانونی کارروائی کے امکانات کا جائزہ لیا جا رہا ہے
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ہانیہ عامر اور سجل علی 2026 میں کس سے شادی کرنے والی ہیں؟ بڑا دعویٰ سامنے آگیا

ہانیہ عامر اور سجل علی 2026 میں کس سے شادی کرنے والی ہیں؟ بڑا دعویٰ سامنے آگیا

 Jan 04, 2026 06:48 PM |
رجب بٹ کی سالگرہ میں اہلیہ کی عدم موجودگی، مداحوں نے سوالات اٹھا دیے

رجب بٹ کی سالگرہ میں اہلیہ کی عدم موجودگی، مداحوں نے سوالات اٹھا دیے

 Jan 04, 2026 01:54 PM |
رابی پیرزادہ کے اپنی شادی اور خلع سے متعلق چونکا دینے والے انکشافات

رابی پیرزادہ کے اپنی شادی اور خلع سے متعلق چونکا دینے والے انکشافات

 Jan 04, 2026 11:46 AM |

متعلقہ

Express News

اسلام آباد میں پولیس پر فائرنگ کرنے والے 4 ملزمان گرفتار

Express News

کراچی میں لڑکی کی بے وفائی پر 45 سالہ شخص نے خودسوزی کرلی

Express News

حکومت اور پی ٹی آئی کا مذاکراتی عمل زیادہ چلتا نظر نہیں آرہا، رہنما پیپلزپارٹی

Express News

خیبرپختونخوا، کوہستان مالی اسکینڈل سے متعلق ایک اور رپورٹ سامنے آگئی

Express News

مائی کلاچی روڈ سے ملنے والی لاشوں کی شناخت ہوگئی

Express News

سپریم کورٹ اجلاس، ٹیکس تنازعات نمٹانے کیلئے مستقل ادارہ جاتی فریم ورک پر تبادلہ خیال

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو