لاہور:
لاہور میں والڈ سٹی اتھارٹی کی جانب سے منعقدہ ایک تقریب میں متنازع گانا "نک دا کوکا" گائے جانے کے معاملے پر اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ والڈ سٹی اتھارٹی نے نااہلی اور غفلت کے الزام میں اپنے تین اہلکاروں کو معطل کر دیا۔
ایکسپریس نیوز کے مطابق معطل کیے جانے والے اہلکاروں میں احسن، عماد اور عبد الرحمان شامل ہیں۔ اتھارٹی کا مؤقف ہے کہ مذکورہ تقریب میں گانے کی اجازت اور نگرانی کے حوالے سے متعلقہ افسران نے اپنی ذمہ داریاں درست طریقے سے ادا نہیں کیں جس پر محکمانہ کارروائی عمل میں لائی گئی۔
واضح رہے کہ "نک دا کوکا" گانا والڈ سٹی اتھارٹی کے زیرِ اہتمام تقریب میں گایا گیا تھا، جس کے بعد سوشل میڈیا پر شدید ردعمل دیکھنے میں آیا اور واقعے کو ادارے کی ساکھ کے منافی قرار دیا گیا۔
دوسری جانب پولیس کی جانب سے تاحال قوال فراز خان اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ ذرائع کے مطابق واقعے کی تحقیقات جاری ہیں اور ذمہ داروں کے خلاف قانونی کارروائی کے امکانات کا جائزہ لیا جا رہا ہے