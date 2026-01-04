کراچی میں ایک اور چوری شدہ موٹر سائیکل کا ای چالان اصل مالک کے گھر پہنچ گیا

نیشنل اسٹیڈیم فلائی اوور کے قریب ہیلمٹ کی خلاف ورزی پر چالان کیا گیا ہے

اسٹاف رپورٹر January 04, 2026
کراچی میں ایک شہری اس وقت حیران رہ گیا جب اسے دو سال قبل چوری ہونے والی اپنی موٹر سائیکل کا ای چالان موصول ہوا۔

 متاثرہ شہری کے مطابق اس کی موٹر سائیکل 7 دسمبر 2023 کو لیاقت آباد کے علاقے سے چوری ہوئی تھی جس کی باقاعدہ ایف آئی آر بھی درج کرائی گئی، تاہم طویل عرصہ گزرنے کے باوجود موٹر سائیکل برآمد نہیں ہوسکی لیکن اس کا ای چالان مل گیا

شہری کا کہنا ہے کہ 28 دسمبر 2025 کو اچانک اسے ای چالان موصول ہوا، نیشنل اسٹیڈیم فلائی اوور کے قریب ہیلمٹ کی خلاف ورزی پر چالان کیا گیا ہے۔ متاثرہ شخص کے مطابق چونکہ موٹر سائیکل دو سال سے اس کے قبضے میں نہیں اور چوری ہوچکی ہے اس لیے اس پر ٹریفک خلاف ورزی کا چالان سمجھ سے بالاتر ہے۔

متاثرہ شہری نے پولیس اور متعلقہ حکام سے اپیل کی ہے کہ موٹر سائیکل کی برآمدگی کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں اور ای چالان کے معاملے کی شفاف تحقیقات کی جائیں تاکہ اصل ذمہ داروں کا تعین ہوسکے۔

شہری کا کہنا ہے کہ ایسے واقعات شہریوں کے لیے مزید مشکلات اور ذہنی پریشانی کا باعث بن رہے ہیں۔

 
