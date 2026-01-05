پشاور: فری اسٹائل پولو کے فائنل میں گلگت بلتستان نے چترال کو شکست دے دی

فائنل میچ میں خیبر پختونخواہ اور گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں سے ہزاروں کی تعداد میں شائقین نے شرکت کی

اسپورٹس ڈیسک January 05, 2026
خیبر پولو فیسٹیول 2026 کا پہلا ایڈیشن تمام تر رعنائیوں کے ساتھ پشاور میں اختتام پذیر ہوگیا۔

تفصیلات کے مطابق فائنل میچ پولو کے روایتی حریفوں، چترال اور گلگت بلتستان کی ٹیموں کے مابین کھیلا گیا۔

سنسنی خیز مقابلے میں گلگت بلتستان نے عمدہ کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے چترال کو شکست دے کر فتح اپنے نام کی۔

فائنل میچ کے مہمانِ خصوصی کور کمانڈر پشاور تھے۔

تقریب میں خیبر پختونخواہ اور گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں سے ہزاروں کی تعداد میں شائقین نے شرکت کی۔

پولو فیسٹیول کے دوران ثقافتی رنگ نمایاں رہے۔ چترالی ڈانس، روایتی لوک رقص اور میوزیکل پرفارمنس نے حاضرین کو محظوظ کیا۔

اس موقع پر نیزہ بازی کے روایتی کھیل کا شاندار مظاہرہ بھی پیش کیا گیا۔

حسبِ روایت پاک آرمی کے ایس ایس جی جوانوں نے فری فال جمپس کا مظاہرہ کیا۔

علاوہ ازیں خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں کے روایتی رقص بھی پیش کیے گئے، جن س حاضرین بے حد محظوظ ہوئے۔

کور کمانڈر پشاور نے فیسٹیول کے کامیاب انعقاد کو سراہتے ہوئے کہا کہ ایسی سرگرمیاں قومی ثقافت کے فروغ، نوجوانوں کی مثبت مصروفیات اور علاقائی ہم آہنگی کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔

 
