پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ریکارڈ ساز تیزی  جاری؛  انڈیکس نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا

کراچی:
پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ریکارڈ ساز تیزی کا سلسلہ جاری ہے، جس کے نتیجے میں انڈیکس آج بھی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے۔
کاروباری ہفتے کے پہلے دن بازارِ حصص میں 1828 پوائنٹس کی شاندار تیزی کے ساتھ کاروبار کا آغاز ہوا، جس کے نتیجے میں کے ایس ای 100 انڈیکس بڑھ کر ایک لاکھ 80 ہزار 863 پوائنٹس کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔
بعد ازاں مارکیٹ میں تیزی کا رجحان غالب آیا اور انڈیکس بتدریج 1940 اور پھر 1999 پوائنٹس کی تیزی کے ساتھ ایک لاکھ 81 ہزار 92 کی سطح کو چھو گیا، جو اب تک کی تاریخی اور بلند ترین شرح ہے۔
واضح رہے کہ گزشتہ کاروباری ہفتے کے آخری دن بھی پی ایس ایکس میں انڈیکس 2600 پوائنٹس بڑھنے کے نتیجے میں ایک لاکھ 79 ہزار 34 پوائنٹس پر بند ہوا تھا۔