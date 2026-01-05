پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ریکارڈ ساز تیزی  جاری؛  انڈیکس نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا

گزشتہ کاروباری ہفتے کے دوران بھی بازار حصص میں کئی ریکارڈز قائم ہوئے تھے

اسٹاف رپورٹر January 05, 2026
facebook whatsup
کراچی:

پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ریکارڈ ساز تیزی کا سلسلہ جاری ہے، جس کے نتیجے میں انڈیکس آج بھی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے۔

کاروباری ہفتے کے پہلے دن بازارِ حصص میں 1828  پوائنٹس کی شاندار تیزی کے ساتھ کاروبار کا  آغاز ہوا، جس کے نتیجے میں کے ایس ای 100 انڈیکس بڑھ کر ایک لاکھ 80 ہزار 863 پوائنٹس کی نئی بلند ترین  سطح پر پہنچ گیا۔

مزید پڑھیں

Express News

پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے 15 ممالک کو پیچھے چھوڑ دیا؛ سرمایہ کاروں کی تعداد بلند ترین سطح پر

Express News

پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے 1 لاکھ 79 ہزار کی تاریخی بلندی کو بھی عبور کرلیا

Express News

نئے سال کا شاندار آغاز؛ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی، انڈیکس کا نیا ریکارڈ قائم

بعد ازاں مارکیٹ میں تیزی کا رجحان غالب آیا اور انڈیکس بتدریج 1940 اور  پھر 1999 پوائنٹس کی  تیزی کے ساتھ ایک لاکھ 81 ہزار 92 کی سطح کو چھو گیا، جو اب تک کی تاریخی اور بلند ترین شرح ہے۔

واضح رہے کہ گزشتہ کاروباری ہفتے کے آخری دن بھی پی ایس ایکس میں انڈیکس 2600 پوائنٹس بڑھنے کے نتیجے میں ایک لاکھ 79 ہزار 34 پوائنٹس پر بند ہوا تھا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

قیدی نمبر 804 گانا گانے والے قوال فراز امجد کا ویڈیو مؤقف سامنے آ گیا

قیدی نمبر 804 گانا گانے والے قوال فراز امجد کا ویڈیو مؤقف سامنے آ گیا

 Jan 05, 2026 02:26 AM |
انور مقصود کی پوتی کا نکاح، سوشل میڈیا پر خوبصورت تصویر وائرل

انور مقصود کی پوتی کا نکاح، سوشل میڈیا پر خوبصورت تصویر وائرل

 Jan 04, 2026 10:06 PM |
ہانیہ عامر اور سجل علی 2026 میں کس سے شادی کرنے والی ہیں؟ بڑا دعویٰ سامنے آگیا

ہانیہ عامر اور سجل علی 2026 میں کس سے شادی کرنے والی ہیں؟ بڑا دعویٰ سامنے آگیا

 Jan 04, 2026 07:04 PM |

متعلقہ

Express News

معاشی شرح نمو کاغذی، حقیقی پیداوار میں اضافہ نہیں ہو سکا

Express News

گلگت بلتستان کیلئے ڈیوٹی اور ٹیکس کے بغیر سیکڑوں اشیا کی درآمد کی مشروط اجازت

Express News

خریداری میں تیزی کے باعث روئی کے بھاؤ میں اضافے کا امکان

Express News

پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے 15 ممالک کو پیچھے چھوڑ دیا؛ سرمایہ کاروں کی تعداد بلند ترین سطح پر

Express News

ایس آئی ایف سی کی سہولت کاری سے پاکستانی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی عالمی منڈیوں تک رسائی

Express News

ڈالر 72ویں دن بھی کمزور، روپیہ تگڑا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو