ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ: بنگلادیش کا ٹیم کو بھارت نہ بھیجنے کا فیصلہ، آفریدی کا ردعمل سامنے آگیا

اسپورٹس ڈیسک January 05, 2026
قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان و جارح مزاج آل راؤنڈر شاہد آفریدی نے بنگلادیش کے کرکٹ ٹیم کو بھارت نہ بھیجنے کے فیصلے کو درست قرار دے دیا۔

تفصیلات کے مطابق شاہد آفریدی کا کہنا ہے کہ موجودہ حالات میں بنگلادیش کرکٹ بورڈ کا اپنی ٹیم کو بھارت نہ بھیجنے کا فیصلہ بلکل درست ہے اور جواز رکھتا ہے۔

انہوں نے کہا کہ آئی سی سی انڈین کرکٹ کونسل نہیں بلکہ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل ہے۔ مطالبہ کیا کہ آئی سی سی بنگلادیش کے میچز کسی دوسرے مقام پر منتقل کرے۔

شاہد آفریدی کا کہنا تھا آئی سی سی کے چیئرمین جے شاہ کرکٹ کے فروغ کے خواہاں ہیں، لیکن انہیں بھارت کی جانب سے مناسب حمایت نہ ملنے کے باعث صورتحال مشکل ہوگئی ہے۔

انہوں نے مزید کہا کہ آئی سی سی کو اب اس معاملے پر واضح فیصلہ کرنا ہوگا۔

واضح رہے کہ بھارت میں انتہا پسند ہندوؤں کے مطالبے پر بنگلادیشی کھلاڑی کو آئی پی ایل سے نکالے جانے کے بعد بنگلادیش کرکٹ بورڈ نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنی ٹیم کو ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ کے لیے بھارت نہیں بھیجے گا۔

بنگلادیش کرکٹ بورڈ نے آئی سی سی اپنے تمام میچز دوسرے مقام پر منتقل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔

تاہم ابھی اس سے متعلق آئی سی سی کا کوئی ردعمل سامنے نہیں آیا ہے۔

یاد رہے کہ پاکستان ٹیم بھی ورلڈکپ میں شرکت کے لیے بھارت نہیں جائے گی اور وہ اپنے تمام میچز شریک میزبان ملک سری لنکا میں کھیلے گی۔

 
