پی ایس ایل کی دو نئی ٹیموں کا پہلا خریدار کون ہوگا؟ نام سامنے آگیا

پی ایس ایل کی دو نئی ٹیموں کے لیے نیلامی کی تقریب 8 جنوری کو اسلام آباد میں ہوگی

اسپورٹس ڈیسک January 05, 2026
facebook whatsup

پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کی دو نئی ٹیموں کے لیے سب سے پہلے بولی لگانے والے خریدار کا نام سامنے آگیا۔

تفصیلات کے مطابق انویریکس سولر انرجی کو باضابطہ طور پر پاکستان سپر لیگ ٹیمز آکشن کے لیے اہل قرار دیے گئے دس بولی دہندگان میں پہلی پوزیشن حاصل ہوگئی ہے۔

یہ اعزاز انویریکس کے وژن، اعتماد اور اسٹریٹجک سوچ کا واضح ثبوت ہے۔ اہل فہرست میں سب سے پہلے شامل ہونا اس بات کی علامت ہے کہ کمپنی مستقبل کے منصوبوں کے لیے پوری طرح تیار ہے۔

جدت، عزم اور مضبوط قیادت کے ساتھ انویریکس سولر انرجی کھیل اور توانائی کے میدان میں نمایاں کردار ادا کرنے کے لیے پرعزم ہے۔

مزید پڑھیں

Express News

پی ایس ایل میں 2 نئی فرنچائزز کی شمولیت، ٹیموں کی قیمت کتنی ہوگی؟

Express News

فیب فور میں شامل کون سے بلے باز پی ایس ایل میں جلوہ گر ہوں گے؟

انویریکس سولر انرجی کے سی ای او محمد ذاکر علی کا کہنا ہے کہ ہم کرکٹ اور شائقین کے اوپر یقین رکھتے ہیں، ہمارا وژن بہت سادہ ہے، پاکستان کو انرجائز کرنا ہے، فیلڈ پہ بھی اور فیلڈ کے باہر بھی۔

انہوں نے کہ اس وطن کی ترقی کے لیے ہر قدم اٹھانے کو تیار ہیں جسے ہم فخر سے پاکستان کہتے ہیں۔

واضح رہے کہ پی ایس ایل کی دو نئی ٹیموں کے لیے نیلامی کی تقریب 8 جنوری کو اسلام آباد میں ہوگی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اقرار الحسن کی تیسری بیوی کی پہلی اہلیہ سے محبت پر دلچسپ گفتگو وائرل

اقرار الحسن کی تیسری بیوی کی پہلی اہلیہ سے محبت پر دلچسپ گفتگو وائرل

 Jan 05, 2026 03:05 PM |
آپ کے بیوقوفیوں کیلیے شکریہ، جمی کِمل  نے ٹرمپ پر طنز کے نشتر چلادیے

آپ کے بیوقوفیوں کیلیے شکریہ، جمی کِمل  نے ٹرمپ پر طنز کے نشتر چلادیے

 Jan 05, 2026 02:07 PM |
’ہانیہ عامر کے 2 نکاح ہوسکتے ہیں‘، معروف نجومی کی اداکارہ کی 2026 میں طلاق کی پیشگوئی

’ہانیہ عامر کے 2 نکاح ہوسکتے ہیں‘، معروف نجومی کی اداکارہ کی 2026 میں طلاق کی پیشگوئی

 Jan 05, 2026 11:55 AM |

متعلقہ

Express News

سابق آسٹریلوی کرکٹر کی صحت میں بہتری، کوما سے باہر آ گئے

Express News

بنگلا دیش نے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کیلیے اسکواڈ کا اعلان کر دیا

Express News

ٹی20 ورلڈ کپ؛ بنگلا دیش کا کرکٹ ٹیم بھارت نہ بھیجنے کا اعلان

Express News

بونڈی بیچ کے ہیرو احمد کا سڈنی گراؤنڈ میں تالیوں کے ساتھ شاندار استقبال، ویڈیو وائرل

Express News

بنگلادیش کے ورلڈ کپ میچز بھارت سے منتقل کرانے کے مطالبے پر بھارتی بورڈ کا ردعمل سامنے آگیا

Express News

ایشیز، سڈنی ٹیسٹ؛ جلد وکٹیں گرنے کے باوجود انگلینڈ کی پوزیشن مستحکم

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو