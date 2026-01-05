اسٹوکس اور لبوشین کے درمیان بحث ہاتھا پائی میں تبدیل ہوتے ہوتے رہ گئی، ویڈیو وائرل

بین اسٹوکس اچانک غصے میں لبوشین کی جانب واپس پلٹے اور ان کے گلے میں ہاتھ ڈال کر انتہائی قریب آگئے تھے

اسپورٹس ڈیسک January 05, 2026
facebook whatsup

ایشیز کے آخری ٹیسٹ میچ کے دوران اسٹوکس اور لبوشین کے درمیان بحث ہاتھا پائی میں تبدیل ہوتے ہوتے رہ گئی جس کی ویڈیو وائرل ہوگئی۔

سڈنی میں کھیلے جارہے ایشیز کے آخری ٹیسٹ میچ میں انگلش کپتان بین اسٹوکس اور آسٹریلوی بلے بازوں کے درمیان ایک شاندار اور سنسنی خیز مقابلہ دیکھنے کو ملا جس نے ٹیسٹ کرکٹ کے شائقین کو خوب محظوظ کیا۔

دوسرے روز کھیل کے اختتام تک انگلینڈ کے 384 رنز کے جواب میں آسٹریلیا نے 2 وکٹوں کے نقصان پر 166 رنز بنالیے ہیں۔

اس دوران انگلینڈ کے کپتان بین اسٹوکس کی میدان میں مارنس لبوشین کے ساتھ تکرار نے ماحول کو مزید گرم کر دیا۔

مزید پڑھیں

Express News

ایشیز: آئی سی سی نے میلبرن کی پچ کو غیر تسلی بخش قرار دے دیا

Express News

ایشیز: باکسنگ ڈے ٹیسٹ دو روز میں ختم، 113 سالہ قدیم ریکارڈ برابر

دونوں کھلاڑیوں کے درمیان لفظی جنگ نے میچ میں ڈرامائی رنگ بھر دیا۔ دونوں کے درمیان جملوں کے تبادلے کے دوران اچانک بین اسٹوکس غصے میں لبوشین کی جانب واپس پلٹے اور ان کے گلے میں ہاتھ ڈال کر انتہائی قریب آگئے۔

تاہم اس دوران دونوں کھلاڑیوں نے تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے خود کو لفظی جنگ تک ہی محدود رکھا۔ میدان میں موجود دونوں امپائرز بھی موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے فوری بیچ بچاؤ کے لیے پہنچ گئے تھے۔

دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی جوش اور جذبے کے بعد بین اسٹوکس نے اگلے ہی اوور میں لبوشین کو آؤٹ کر کے شائقین کو حیران کر دیا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

عامر خان اپنی نقالی پر سنیل گروور کے گرویدہ ہوگئے

عامر خان اپنی نقالی پر سنیل گروور کے گرویدہ ہوگئے

 Jan 05, 2026 05:59 PM |
اقرار الحسن کی تیسری بیوی کی پہلی اہلیہ سے محبت پر دلچسپ گفتگو وائرل

اقرار الحسن کی تیسری بیوی کی پہلی اہلیہ سے محبت پر دلچسپ گفتگو وائرل

 Jan 05, 2026 03:05 PM |
آپ کے بیوقوفیوں کیلیے شکریہ، جمی کِمل  نے ٹرمپ پر طنز کے نشتر چلادیے

آپ کے بیوقوفیوں کیلیے شکریہ، جمی کِمل  نے ٹرمپ پر طنز کے نشتر چلادیے

 Jan 05, 2026 02:07 PM |

متعلقہ

Express News

سابق آسٹریلوی کرکٹر کی صحت میں بہتری، کوما سے باہر آ گئے

Express News

بنگلا دیش نے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کیلیے اسکواڈ کا اعلان کر دیا

Express News

ٹی20 ورلڈ کپ؛ بنگلا دیش کا کرکٹ ٹیم بھارت نہ بھیجنے کا اعلان

Express News

بونڈی بیچ کے ہیرو احمد کا سڈنی گراؤنڈ میں تالیوں کے ساتھ شاندار استقبال، ویڈیو وائرل

Express News

بنگلادیش کے ورلڈ کپ میچز بھارت سے منتقل کرانے کے مطالبے پر بھارتی بورڈ کا ردعمل سامنے آگیا

Express News

ایشیز، سڈنی ٹیسٹ؛ جلد وکٹیں گرنے کے باوجود انگلینڈ کی پوزیشن مستحکم

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو