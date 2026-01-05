ایشیز: انگلیںڈ کے 384 رنز کے جواب میں آسٹریلیا کا مستحکم آغاز

انگلینڈ کی جانب سے دونوں وکٹیں کپتان بین اسٹوکس نے حاصل کیں

اسپورٹس ڈیسک January 05, 2026
facebook whatsup

آسٹریلیا نے ایشیز سیریز کے آخری ٹیسٹ میں انگلیںڈ کی پہلی اننگز کے 384 رنز کے جواب میں مستحکم آغاز کرلیا۔

سڈنی میں کھیلے جارہے ایشیز کے آخری ٹیسٹ میچ کے دوسرے روز کھیل کے اختتام تک انگلینڈ کے 384 رنز کے جواب میں آسٹریلیا نے 2 وکٹوں کے نقصان پر 166 رنز بنالیے ہیں۔

ٹریوس ہیڈ 91 اور مائیکل نیسر ایک رن بناکر کریز پر موجود ہیں۔ مارنس لبوشین 48 اور جیک ویدرالڈ 21 رنز بناکر آؤٹ ہوئے۔

انگلینڈ کی جانب سے دونوں وکٹیں کپتان بین اسٹوکس نے حاصل کیں۔

اس سے قبل انگلش ٹیم دوسرے روز 211 رنز 3 وکٹوں کے نقصان پر کھیل کا آغاز کیا تو پوری ٹیم 384 رنز پر آؤٹ ہوگئی تھی۔

جو روٹ 160 اور ہیری بروک 84 رنز بناکر نمایاں رہے تھے۔

آسٹریلیا کی جانب سے مائیکل نیسر نے 4، مچل اسٹارک اور اسکاٹ بولیںڈ نے 2،2 جبکہ کیمرون گرین اور مارنس لبوشین نے ایک ایک وکٹ حاصل کی تھی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

عامر خان اپنی نقالی پر سنیل گروور کے گرویدہ ہوگئے

عامر خان اپنی نقالی پر سنیل گروور کے گرویدہ ہوگئے

 Jan 05, 2026 05:59 PM |
اقرار الحسن کی تیسری بیوی کی پہلی اہلیہ سے محبت پر دلچسپ گفتگو وائرل

اقرار الحسن کی تیسری بیوی کی پہلی اہلیہ سے محبت پر دلچسپ گفتگو وائرل

 Jan 05, 2026 03:05 PM |
آپ کے بیوقوفیوں کیلیے شکریہ، جمی کِمل  نے ٹرمپ پر طنز کے نشتر چلادیے

آپ کے بیوقوفیوں کیلیے شکریہ، جمی کِمل  نے ٹرمپ پر طنز کے نشتر چلادیے

 Jan 05, 2026 02:07 PM |

متعلقہ

Express News

سابق آسٹریلوی کرکٹر کی صحت میں بہتری، کوما سے باہر آ گئے

Express News

بنگلا دیش نے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کیلیے اسکواڈ کا اعلان کر دیا

Express News

ٹی20 ورلڈ کپ؛ بنگلا دیش کا کرکٹ ٹیم بھارت نہ بھیجنے کا اعلان

Express News

بونڈی بیچ کے ہیرو احمد کا سڈنی گراؤنڈ میں تالیوں کے ساتھ شاندار استقبال، ویڈیو وائرل

Express News

بنگلادیش کے ورلڈ کپ میچز بھارت سے منتقل کرانے کے مطالبے پر بھارتی بورڈ کا ردعمل سامنے آگیا

Express News

ایشیز، سڈنی ٹیسٹ؛ جلد وکٹیں گرنے کے باوجود انگلینڈ کی پوزیشن مستحکم

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو