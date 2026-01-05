اسٹاک ایکس چینج میں میوچل فنڈز کی سرمایہ کاری 10سال کی بلند ترین سطح پر

پاکستانی کرنسی میں 84 ارب روپے کی سرمایہ کاری کی گئی، سرمایہ بینک ڈپازٹس، بانڈز سے نکل کر مارکیٹ میں آگیا

احتشام مفتی January 05, 2026
facebook whatsup
کراچی:

پاکستان اسٹاک ایکس چینج میں میوچل فنڈز کی سرمایہ کاری 10سال بعد بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔

نیشنل کلیئرنگ کمپنی آف پاکستان کے مطابق کے ایس ای ہنڈریڈ انڈیکس کی ریکارڈ تیزی کے پشت پر میوچل فنڈز کی بھرپور خریداری سرگرمیاں شامل ہیں، این سی سی پی ایل کے مطابق میوچل فنڈز کی نیٹ خریداری 29کروڑ 80لاکھ ڈالر رہی۔

رپورٹ کے مطابق میوچل فنڈز کی جانب سے پاکستانی کرنسی میں تقریبا 84ارب روپے کی سرمایہ کاری کی گئی، پاکستان اسٹاک ایکس چینج میں سال 2016 کے بعد سال 2025 کے دوران میوچل فنڈز کی جانب سے بڑی نوعیت کی سرمایہ کاری کی گئی۔

ڈیٹا کے مطابق میوچل فنڈز کا سرمایہ بینکوں میں  ڈپازٹس اور بانڈز سے نکل کر ایکویٹی مارکیٹ میں آگیا ہے۔

ماہرین کا کہنا ہے کہ ملک میں سود کی شرح کم سطح پر برقرار رہنے سے میوچل فنڈز کی ایکویٹی مارکیٹ میں دلچسپی برقرار رہ سکتی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

سال کے آغاز پر موسیقاروں کے فن کو سراہنے کےلیے تقریب کا انعقاد

سال کے آغاز پر موسیقاروں کے فن کو سراہنے کےلیے تقریب کا انعقاد

 Jan 05, 2026 08:44 PM |
بیٹی کی شادی کی نجی تصاویر وائرل، بلال مقصود نے سوشل میڈیا صارفین سے کیا کہا؟

بیٹی کی شادی کی نجی تصاویر وائرل، بلال مقصود نے سوشل میڈیا صارفین سے کیا کہا؟

 Jan 05, 2026 08:27 PM |
عامر خان اپنی نقالی پر سنیل گروور کے گرویدہ ہوگئے

عامر خان اپنی نقالی پر سنیل گروور کے گرویدہ ہوگئے

 Jan 05, 2026 05:59 PM |

متعلقہ

Express News

معاشی شرح نمو کاغذی، حقیقی پیداوار میں اضافہ نہیں ہو سکا

Express News

گلگت بلتستان کیلئے ڈیوٹی اور ٹیکس کے بغیر سیکڑوں اشیا کی درآمد کی مشروط اجازت

Express News

خریداری میں تیزی کے باعث روئی کے بھاؤ میں اضافے کا امکان

Express News

پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے 15 ممالک کو پیچھے چھوڑ دیا؛ سرمایہ کاروں کی تعداد بلند ترین سطح پر

Express News

ایس آئی ایف سی کی سہولت کاری سے پاکستانی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی عالمی منڈیوں تک رسائی

Express News

ڈالر 72ویں دن بھی کمزور، روپیہ تگڑا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو