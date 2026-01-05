بھارت کے معروف اداکار اہلیہ سمیت خوفناک ٹریفک حادثے کا شکار ہوگئے؛ اسپتال منتقل

اداکار اشیش اور اہلیہ کو موٹر سائیکل سوار نے ٹکر ماری جو خود بھی بے ہوش ہے

ویب ڈیسک January 06, 2026
facebook whatsup
اداکار اشیش اہلیہ کے ساتھ ہوٹل سے باہر نکل رہے تھے کہ ٹریفک حادثے کا شکار ہوگئے

معروف بالی ووڈ اداکار شیش ودیارتی اور ان کی اہلیہ روپالی بروآہ کو ٹریفک حادثہ اُس وقت پیش آیا جب وہ سڑک عبور کر رہے تھے۔

بھارتی میڈیا کے مطابق یہ افسوسناک واقعہ ریاست آسام کے شہر گوہاٹی میں رات گئے دی گوہاٹی ایڈریس ہوٹل کے سامنے پیش آیا۔

پولیس نے بتایا کہ اداکار اشیش اور ان کی اہلیہ ہوٹل سے عشایئے کے بعد باہر نکل رہے تھے اور سڑک عبور کرنے کے دوران ایک تیز رفتار ایونجر موٹر سائیکل نے انہیں ٹکر ماری۔

حادثے کے نتیجے میں آشیش ودیارتی اور روپالی بروآہ دونوں سڑک پر گر گئے اور انھیں شدید چوٹیں آئی ہیں جب کہ موٹر سائیکل سوار کا حال بھی کچھ مختلف نہیں ہے۔

گیتانگر پولیس نے اداکار اشیش اور ان کی اہلیہ سمیت موٹر سائیکل سوار کو بھی شدید زخمی حالت میں قریبی اسپتال منتقل کیا۔

تینوں کو اسپتال میں داخل کرلیا گیا اور طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ اداکار اشیش اور ان کی اہلیہ کی حالت اب خطرے سے باہر بتائی جارہی ہے۔

اداکار شیش ودیارتی نے ایک ویڈیو پیغام کے ذریعے مداحوں اور خیر خواہوں کو اپنی خیریت سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم دونوں ٹھیک ہیں۔ روپالی احتیاطاً ڈاکٹرز کی نگرانی میں ہیں۔

انھوں نے مزید بتایا کہ زخمی موٹر سائیکل سوار کو بھی ہوش آ چکا ہے اور وہ اس کی جلد صحتیابی کے لیے دعاگو ہیں۔

اداکار اشیش نے اسپتال کے ایمرجنسی اسٹاف کی جانب سے فوری اور بہترین طبی سہولتوں پر بھی شکریہ ادا کیا۔

مداحوں نے اپنے ہر دلعزیز اداکار کے ٹریفک حادثے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے صحت یابی کی دعا کی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔

 

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

سال کے آغاز پر موسیقاروں کے فن کو سراہنے کےلیے تقریب کا انعقاد

سال کے آغاز پر موسیقاروں کے فن کو سراہنے کےلیے تقریب کا انعقاد

 Jan 05, 2026 10:21 PM |
بیٹی کی شادی کی نجی تصاویر وائرل، بلال مقصود نے سوشل میڈیا صارفین سے کیا کہا؟

بیٹی کی شادی کی نجی تصاویر وائرل، بلال مقصود نے سوشل میڈیا صارفین سے کیا کہا؟

 Jan 05, 2026 08:27 PM |
عامر خان اپنی نقالی پر سنیل گروور کے گرویدہ ہوگئے

عامر خان اپنی نقالی پر سنیل گروور کے گرویدہ ہوگئے

 Jan 05, 2026 05:59 PM |

متعلقہ

Express News

سال کے آغاز پر موسیقاروں کے فن کو سراہنے کےلیے تقریب کا انعقاد

Express News

بیٹی کی شادی کی نجی تصاویر وائرل، بلال مقصود نے سوشل میڈیا صارفین سے کیا کہا؟

Express News

عامر خان اپنی نقالی پر سنیل گروور کے گرویدہ ہوگئے

Express News

اقرار الحسن کی تیسری بیوی کی پہلی اہلیہ سے محبت پر دلچسپ گفتگو وائرل

Express News

آپ کے بیوقوفیوں کیلیے شکریہ، جمی کِمل  نے ٹرمپ پر طنز کے نشتر چلادیے

Express News

’ہانیہ عامر کے 2 نکاح ہوسکتے ہیں‘، معروف نجومی کی اداکارہ کی 2026 میں طلاق کی پیشگوئی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو