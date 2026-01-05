فرانس؛ خاتون اوّل کو سوشل میڈیا پر ٹرانس جینڈر کہنے پر 10 افراد کو قید کی سزائیں

سوشل میڈیا پر مختلف افراد نے فرانسیسی خاتون اوّل کو ٹرانس جینڈر قرار دینے کی مہم چلائی تھی

ویب ڈیسک January 06, 2026
facebook whatsup
10
فرانس کی خاتون اوّل کو ٹرانس جینڈر ہونے کا پراپیگنڈا کرنے پر 10 ملزمان کو سزائیں

فرانس کی فوجداری عدالت نے خاتونِ اول بریجیٹ میکرون کے خلاف سوشل میڈیا پر جھوٹی اور توہین آمیز معلومات پھیلانے کے مقدمے میں 10 افراد کو سائبر ہراسمنٹ کا مجرم قرار دے دیا ہے۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق عدالت میں ثابت ہوا کہ ملزمان نے آن لائن پلیٹ فارمز پر یہ بے بنیاد دعوے پھیلائے کہ بریجیٹ میکرون کی پیدائش مرد کے طور پر ہوئی تھی اور ان کا نام جین مائیکل ٹروگنیس تھا۔

عدالت نے ان دعوؤں کو من گھڑت، گمراہ کن اور کردار کشی پر مبنی قرار دیا۔ فرانس کی عدالت نے تمام ملزمان کو 8 ماہ قید کی سزا بھی سنائی ہے۔

سزا پانے والوں میں 8 مرد اور 2 خواتین شامل ہیں۔ قید کے ساتھ ساتھ عدالت نے مالی جرمانے، متعلقہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی معطلی اور آن لائن رویّوں سے متعلق آگاہی کورسز میں لازمی شرکت کا بھی حکم دیا ہے۔

عدالتی فیصلے پر ردِعمل دیتے ہوئے خاتون اوّل بریجیٹ میکرون نے کہا کہ وہ اس مقدمے کو  خصوصاً نوجوانوں کے لیے آن لائن بُلنگ کے خلاف ایک واضح مثال بنانا چاہتی ہیں تاکہ سوشل میڈیا پر نفرت اور جھوٹ کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے۔

واضح رہے کہ اس سے قبل جولائی میں فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون اور خاتونِ اوّل نے امریکی دائیں بازو کی پوڈکاسٹر کینڈیس اوونز کے خلاف بھی ہتکِ عزت کا مقدمہ دائر کیا تھا۔

 

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

بھارت کے معروف اداکار اہلیہ سمیت خوفناک ٹریفک حادثے کا شکار

بھارت کے معروف اداکار اہلیہ سمیت خوفناک ٹریفک حادثے کا شکار

Jan 06, 2026 12:49 AM |
سال کے آغاز پر موسیقاروں کے فن کو سراہنے کےلیے تقریب کا انعقاد

سال کے آغاز پر موسیقاروں کے فن کو سراہنے کےلیے تقریب کا انعقاد

 Jan 05, 2026 10:21 PM |
بیٹی کی شادی کی نجی تصاویر وائرل، بلال مقصود نے سوشل میڈیا صارفین سے کیا کہا؟

بیٹی کی شادی کی نجی تصاویر وائرل، بلال مقصود نے سوشل میڈیا صارفین سے کیا کہا؟

 Jan 05, 2026 08:27 PM |

متعلقہ

Express News

وینزویلا پر امریکی کارروائی بین الاقوامی قانون کی سنگین خلاف ورزی ہے؛ اقوام متحدہ

Express News

دھمکیوں کے باوجود مادورو کا جلسوں میں رقص اور طنز؛ ٹرمپ کو ایک آنکھ نہ بھایا تھا

Express News

ایران کا مظاہرین کو لاکھوں تومان الاؤنس دینے کا اعلان

Express News

امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کے گھر پر حملہ، ملزم گرفتار

Express News

ٹرمپ کی دھمکی؛ ایران نے پلان ’بی‘ بنالیا؛ خامنہ ای کی ماسکو روانگی کا امکان

Express News

ہتھکڑی لگے اور لنگڑاتے وینزویلا کے صدر کو امریکی عدالت لے جایا گیا؛ ویڈیو وائرل

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو