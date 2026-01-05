فرانس؛ خاتون اوّل کو سوشل میڈیا پر ٹرانس جینڈر کہنے پر 10 افراد کو قید کی سزائیں

فرانس کی فوجداری عدالت نے خاتونِ اول بریجیٹ میکرون کے خلاف سوشل میڈیا پر جھوٹی اور توہین آمیز معلومات پھیلانے کے مقدمے میں 10 افراد کو سائبر ہراسمنٹ کا مجرم قرار دے دیا ہے۔
عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق عدالت میں ثابت ہوا کہ ملزمان نے آن لائن پلیٹ فارمز پر یہ بے بنیاد دعوے پھیلائے کہ بریجیٹ میکرون کی پیدائش مرد کے طور پر ہوئی تھی اور ان کا نام جین مائیکل ٹروگنیس تھا۔
عدالت نے ان دعوؤں کو من گھڑت، گمراہ کن اور کردار کشی پر مبنی قرار دیا۔ فرانس کی عدالت نے تمام ملزمان کو 8 ماہ قید کی سزا بھی سنائی ہے۔
سزا پانے والوں میں 8 مرد اور 2 خواتین شامل ہیں۔ قید کے ساتھ ساتھ عدالت نے مالی جرمانے، متعلقہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی معطلی اور آن لائن رویّوں سے متعلق آگاہی کورسز میں لازمی شرکت کا بھی حکم دیا ہے۔
عدالتی فیصلے پر ردِعمل دیتے ہوئے خاتون اوّل بریجیٹ میکرون نے کہا کہ وہ اس مقدمے کو خصوصاً نوجوانوں کے لیے آن لائن بُلنگ کے خلاف ایک واضح مثال بنانا چاہتی ہیں تاکہ سوشل میڈیا پر نفرت اور جھوٹ کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے۔
واضح رہے کہ اس سے قبل جولائی میں فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون اور خاتونِ اوّل نے امریکی دائیں بازو کی پوڈکاسٹر کینڈیس اوونز کے خلاف بھی ہتکِ عزت کا مقدمہ دائر کیا تھا۔