حیدرآباد، پراسرار آتشزدگی کے واقعات، گوداموں میں لاکھوں روپے مالیت کا سامان جل کر خاکستر

آگ لگنے سے تقریباً 15 لاکھ روپے مالیت کی مشینری اور کنفیکشنری کا سامان جل گیا

January 06, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل

شہر کے مختلف علاقوں میں گودام اور کارخانے میں پراسرار آتشزدگی کے واقعات پیش آئے، جن کے نتیجے میں لاکھوں روپے مالیت کا سامان جل کر راکھ ہو گیا۔

ریسکیو ذرائع کے مطابق آتشزدگی کا پہلا واقعہ لطیف آباد یونٹ نمبر 8، خواجہ کالونی میں واقع کنفیکشنری کے کارخانے میں پیش آیا، جہاں آگ لگنے سے تقریباً 15 لاکھ روپے مالیت کی مشینری اور کنفیکشنری کا سامان جل گیا۔

ذرائع کا کہنا ہے کہ جس وقت آگ لگی اس وقت کارخانہ بند پڑا تھا۔

دوسرا واقعہ آفندی ٹاؤن کے علاقے میں پیش آیا، جہاں کپڑوں کے گودام میں خوفناک آتشزدگی کے باعث ہزاروں روپے مالیت کا سامان جل گیا۔

مزید پڑھیں

Express News

حیدرآباد: آتشبازی کے کارخانے میں خوفناک دھماکا، 7 افراد جاں بحق، متعدد زخمی

Express News

حیدرآباد میں ڈینگی کے وار جاری، 70 سالہ خاتون کا انتقال

ریسکیو ذرائع کے مطابق دونوں آتشزدگی کے واقعات شارٹ سرکٹ کے باعث پیش آئے۔

اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 کے فائر ٹینڈرز موقع پر پہنچے اور بروقت کارروائی کرتے ہوئے آگ پر قابو پا لیا۔

واقعے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی، تاہم مالی نقصان بھاری بتایا جا رہا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

بھارت کے معروف اداکار اہلیہ سمیت خوفناک ٹریفک حادثے کا شکار

بھارت کے معروف اداکار اہلیہ سمیت خوفناک ٹریفک حادثے کا شکار

Jan 06, 2026 12:49 AM |
سال کے آغاز پر موسیقاروں کے فن کو سراہنے کےلیے تقریب کا انعقاد

سال کے آغاز پر موسیقاروں کے فن کو سراہنے کےلیے تقریب کا انعقاد

 Jan 05, 2026 10:21 PM |
بیٹی کی شادی کی نجی تصاویر وائرل، بلال مقصود نے سوشل میڈیا صارفین سے کیا کہا؟

بیٹی کی شادی کی نجی تصاویر وائرل، بلال مقصود نے سوشل میڈیا صارفین سے کیا کہا؟

 Jan 05, 2026 08:27 PM |

متعلقہ

Express News

کراچی میں غیر قانونی تعمیرات میں ملوث ایس بی سی اے کے افسران کو برطرف کرنے کا فیصلہ

Express News

پنجاب کو زیادہ حصہ ملنے کا تاثر غلط، عوام کا پیسہ عوام پر ہی لگایا جاتا ہے، مریم نواز

Express News

بلدیہ رئیس گوٹھ سے بھاری مقدار میں دھماکا خیز مواد برآمد ہونے کے کیس کا مقدمہ درج

Express News

کراچی کے سول اسپتال سے شیر خوار بچہ اغوا، فوٹیج سامنے آگئی

Express News

کراچی ایئرپورٹ: امریکا سے آئے پارسل سے چار کروڑ روپے کی چرس برآمد

Express News

پی ٹی آئی کا پی پی 167لاہور میں ضمنی الیکشن کے بائیکاٹ کا اعلان

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو