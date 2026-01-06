کیریئر کا آخری ٹیسٹ کھلینے والے عثمان خواجہ کو شائقین کا زبردست خراج تحسین

ٹیسٹ کرکٹ میں 6 ہزار سے زائد رنز بنانے والے عثمان خواجہ کیریئر کے آخری ٹیسٹ کو یادگار نہیں بناسکے

اسپورٹس ڈیسک January 06, 2026
پاکستانی نژاد آسٹریلوی کرکٹر عثمان خواجہ کو آخری مرتبہ میدان میں اترنے پر شائقین نے زبردست خراج تحسین پیش کیا۔

سڈنی میں کھیلے جارہے ایشیز سیریز کے آخری ٹیسٹ میچ کے تیسرے روز عثمان خواجہ نے اپنے کیریئر کی ممکنہ طور پر آخری اننگز کھیلی۔

عثمان خواجہ کے بیٹنگ کے لیے میدان میں آتے وقت شائقین نے اپنی نشستوں سے کھڑے ہوکر تالیاں بجاتے  ہوئے انہیں خراج تحسین پیش کیا۔

ٹیسٹ کرکٹ میں 16 سنچریز اور 28 نصف سنچریز کی مدد سے 6 ہزار سے زائد رنز بنانے والے عثمان خواجہ کیریئر کے آخری ٹیسٹ کو یادگار نہیں بناسکے اور 17 رنز بناکر آؤٹ ہوگئے۔

سڈنی کرکٹ گراؤنڈ ان کی میدان سے رخصتی کے وقت بھی مسلسل تالیوں سے گونجتا رہا۔

یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ آسٹریلیا کی میچ پر مضبوط گرفت کے باعث چند روز قبل انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کرنے والے عثمان خواجہ کی میچ کی دوسری اننگز میں بیٹنگ آنے کے امکانات انتہائی کم ہیں۔
