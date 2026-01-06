سونا مزید مہنگا ہوگیا؛ عالمی و مقامی مارکیٹوں میں قیمت  میں آج بھی بڑا اضافہ

گزشتہ روز بھی سونے کی قیمت میں یکدم بڑا اضافہ ریکارڈ ہوا تھا

اسٹاف رپورٹر January 06, 2026
کراچی:

عالمی اور مقامی مارکیٹوں میں آج مسلسل دوسرے دن قیمتوں میں بڑا اضافہ ہونے کے سبب سونا مزید مہنگا ہوگیا۔

بین الاقوامی بلین مارکیٹ میں آج منگل کے روز فی اونس سونے کی قیمت 32ڈالر بڑھ گئی، جس کے بعد نئی عالمی قیمت 4ہزار 456ڈالر فی اونس کی سطح پر پہنچ گئی۔

دوسری جانب  مقامی صرافہ بازاروں میں بھی 24 قیراط کے حامل فی تولہ سونے کی قیمت میں 3ہزار 200روپے کا اضافہ ریکارڈ ہونے کے بعد نئی قیمت 4لاکھ 67ہزار 962روپے کی سطح پر آگئی جب کہ فی 10 گرام سونے کی قیمت 2ہزار 743روپے بڑھ کر 4لاکھ 01ہزار 201روپے کی سطح پر آگئی۔

اسی طرح ملک میں فی تولہ چاندی کی قیمت 338روپے کے اضافے سے 8ہزار 361روپے کی سطح پر آگئی جب کہ فی 10 گرام چاندی کی قیمت 290روپے کے اضافے سے 7ہزار 168روپے کی سطح پر آگئی۔

واضح رہے کہ گزشتہ روز سونے کی قیمت  میں یکدم بڑا اضافہ ریکارڈ ہوا تھا، جس کے مطابق عالمی مارکیٹ میں سونا 4424 ڈالر فی اونس جب کہ مقامی سطح پر 9200 روپے فی تولہ اور 7888 روپے فی 10 گرام  مہنگا ہوگیا تھا۔
