بھارت بھیج کر کھلاڑیوں کی جان خطرے میں نہیں ڈال سکتے، بنگلادیش کا دو ٹوک موقف

حتمی فیصلہ کرلیا ہے کہ کسی صورت بھارت نہیں جائیں گے کیونکہ وہاں ہم محفوظ نہیں ہیں، ڈائریکٹر بی سی بی

اسپورٹس ڈیسک January 06, 2026
بنگلا دیش کرکٹ بورڈ (بی سی بی) نے دو ٹوک موقف اپناتے ہوئے اپنی ٹیم کو ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ کے لیے بھارت بھیجنے سے انکار کردیا۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق بنگلادیش کرکٹ بورڈ کے ڈائریکٹر آصف اکبر نے واضح کیا ہے کہ ان کی ٹیم ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ کھیلنے کسی صورت بھارت نہیں جائے گی۔

انہوں نے کہا کہ آئی سی سی کا سری لنکا یا بنگلا دیش کو وینیو کے طور پر سلیکٹ کرنا الگ معاملہ ہے، ہم نے حتمی فیصلہ کرلیا ہےکہ بھارت نہیں جائیں گے کیونکہ وہاں ہم محفوظ نہیں ہیں۔

واضح رہے کہ گزشتہ دنوں آئی پی ایل کی ٹیم کولکتہ نائٹ رائڈرز نے بنگلادیش کے فاسٹ بولر مستفیض الرحمان کو انتہا پسند ہندوؤں کی دھمکیوں کے بعد لیگ سے باہر کر دیا تھا۔

جس کے بعد دونوں کرکٹ بورڈز کے درمیان تعلقات کشیدہ ہو گئے اور بنگلادیش کرکٹ بورڈ نے ہنگامی اجلاس بلاتے ہوئے اپنی ٹیم بھارت نہ بھیجنے کا اعلان کیا تھا۔

 مستفیض الرحمان کو شاہ رخ خان کی ٹیم نے 9 کروڑ 20 لاکھ بھارتی روپے میں خریدا تھا جس کے بعد بالی ووڈ کنگ کو بھارتی انتہا پسندوں نے غدار قرار دے دیا تھا۔
