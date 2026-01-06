لیفٹ آرم ٹیسٹ فاسٹ بولر میر حمزہ نے فرسٹ کلاس کرکٹ میں اہم سنگ میل عبور کرلیا۔
تفصیلات کے مطابق پریزیڈنٹس ٹرافی گریڈ ون میں غنی گلاس کی نمائندگی کرنے والے میر حمزہ نے فرسٹ کلاس کرکٹ میں 500 وکٹیں حاصل کرلیں۔
انہوں نے یہ کارنامہ اسٹیٹ بینک کے خلاف کھیلے گئے میچ میں مجموعی طور پر 7 (پہلی اننگ میں 2، دوسری اننگ میں 5) وکٹیں لے کر انجام دیا۔
اگرچہ میر حمزہ کی ٹیم کو اس میچ میں شکست ہوئی تاہم انہوں نے اپنی شاندار بولنگ سے سب کو محظوظ کیا۔
واضح رہے کہ میر حمزہ نے پاکستان کی جانب سے 7 ٹیسٹ میچز میں 14 وکٹیں حاصل کر رکھی ہیں۔