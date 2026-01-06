پشاور پی کے 79 ضمنی انتخاب: تیمور جھگڑا کا دھاندلی کا الزام مسترد، ن لیگ کی کامیابی درست قرار

الیکشن ٹریبونل نے پی کے 79 پشاور کے امیدوار تیمور سلیم جھگڑا کی انتخابی عذرداری پر فیصلہ سنادیا

اسٹاف رپورٹر January 06, 2026
پشاور:

 

الیکشن ٹریبونل نے پی کے 79 پشاور کے امیدوار تیمور سلیم جھگڑا کی انتخابی عذرداری خارج کرتے ہوئے نون لیگ کے امیدوار جلال خان کی کامیابی کو درست قرار دے دیا۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق پی ٹی آئی کے امیدوار تیمور سلیم جھگڑا نے نون لیگ کے امیدوار جلال خان کی کامیابی کو کالعدم قرار دینے کے لیے انتخابی عذرداری دائر کی تھی اور موقف اپنایا تھا کہ نون لیگ کے جلال خان دھاندلی سے کامیاب ہوئے، فارم 45 کے تحت تیمور سلیم جھگڑا بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئے مگر جلال خان کو فارم 47 کے تحت کامیاب قرار دے دیا گیا۔

درخواست گزار نے کہا کہ ریٹرننگ آفیسر کو بھی درخواست دی جو مسترد کردی گئی، اس وجہ سے وہ انتخابی عذرداری الیکشن ٹریبونل کے سامنے لے آئے۔

وکیل نون لیگ نے عدالت میں دلائل دیے کہ درخواست گزار نے بہت سے اہم قانونی نکات کو نظرانداز کیا ہے، الیکشن پٹیشن میں متعدد غلطیاں کی گئیں ہیں، درخواست گزار نے درخواست میں والد کا نام ہی غلط لکھا ہے، الیکشن رولز کے مطابق انتخابی عذرداری میں تمام حقائق فائل پر درست لانا ہوں گے، والد کے غلط نام کے ساتھ درخواست دی گئی اور دیگر قانونی تقاضے بھی پورے نہیں کیے گئے اس لیے تکنیکی بنیادوں پر اس انتخابی عذرداری پر کارروائی جاری نہیں رکھی جاسکتی۔

عدالت نے تیمور سلیم جھگڑا کی انتخابی عذرداری خارج کردی اور جلال خان کی کامیابی کو درست قرار دے دیا اور اس حوالے سے الیکشن ٹریبونل نے تحریری فیصلہ جاری کردیا۔
