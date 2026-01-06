پشاور:
الیکشن ٹریبونل نے پی کے 79 پشاور کے امیدوار تیمور سلیم جھگڑا کی انتخابی عذرداری خارج کرتے ہوئے نون لیگ کے امیدوار جلال خان کی کامیابی کو درست قرار دے دیا۔
ایکسپریس نیوز کے مطابق پی ٹی آئی کے امیدوار تیمور سلیم جھگڑا نے نون لیگ کے امیدوار جلال خان کی کامیابی کو کالعدم قرار دینے کے لیے انتخابی عذرداری دائر کی تھی اور موقف اپنایا تھا کہ نون لیگ کے جلال خان دھاندلی سے کامیاب ہوئے، فارم 45 کے تحت تیمور سلیم جھگڑا بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئے مگر جلال خان کو فارم 47 کے تحت کامیاب قرار دے دیا گیا۔
درخواست گزار نے کہا کہ ریٹرننگ آفیسر کو بھی درخواست دی جو مسترد کردی گئی، اس وجہ سے وہ انتخابی عذرداری الیکشن ٹریبونل کے سامنے لے آئے۔
وکیل نون لیگ نے عدالت میں دلائل دیے کہ درخواست گزار نے بہت سے اہم قانونی نکات کو نظرانداز کیا ہے، الیکشن پٹیشن میں متعدد غلطیاں کی گئیں ہیں، درخواست گزار نے درخواست میں والد کا نام ہی غلط لکھا ہے، الیکشن رولز کے مطابق انتخابی عذرداری میں تمام حقائق فائل پر درست لانا ہوں گے، والد کے غلط نام کے ساتھ درخواست دی گئی اور دیگر قانونی تقاضے بھی پورے نہیں کیے گئے اس لیے تکنیکی بنیادوں پر اس انتخابی عذرداری پر کارروائی جاری نہیں رکھی جاسکتی۔
عدالت نے تیمور سلیم جھگڑا کی انتخابی عذرداری خارج کردی اور جلال خان کی کامیابی کو درست قرار دے دیا اور اس حوالے سے الیکشن ٹریبونل نے تحریری فیصلہ جاری کردیا۔