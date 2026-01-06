انڈر 19 سہ ملکی سیریز فائنل: پاکستان کی شاندار بولنگ، زمبابوے 158 رنز پر ڈھیر

اسپورٹس ڈیسک January 06, 2026
انڈر 19 سہ ملکی سیریز کے فائنل میں پاکستان کی شاندار بولنگ کی بدولت زمبابوے کی ٹیم 158 رنز پر ڈھیر ہوگئی۔

ہرارے میں کھیلے جارہے فائنل میچ میں پاکستان نے ٹاس جیت کر پہلے بولنگ کرنے کا فیصلہ کیا جو درست ثابت ہوا۔

عمر زیب نے ابتداء میں ہی زمبابوے کے ٹاپ آرڈر کو تہس نہس کردیا اور صرف 15 کے مجموعی اسکور پر زمبابوے کی آدھی ٹیم پویلین لوٹ گئی تھی۔

مائیکل بلگناٹ (60) اور ٹٹنڈا چیموگورو (28 ناٹ آؤٹ) نے کچھ مزاحمت دکھاتے ہوئے ٹیم کا اسکور 158 تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا۔

پاکستان کی جانب سے عمر زیب نے 4، عبدالسبحان نے 2 جبکہ محمد صیام، دانیال علی خان اور احمد حسین نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔

پاکستان ٹیم کو جیت کے لیے 159 رنز کا ہدف ملا ہے۔
