کراچی: پاک کالونی مقابلے میں ہلاک تین ڈاکو 35 مقدمات میں ملوث نکلے

ملزمان بینک سے رقم لیکر نکلنے والے شہریوں سے واردات کرتے تھے، ایس ایس پی کیماڑی

اسٹاف رپورٹر January 06, 2026
facebook whatsup
کراچی:

پاک کالونی پولیس کے ہاتھوں مبینہ مقابلے میں مارے جانے والے ملزمان ڈکیتی کے 35 سے زائد مقدمات میں پولیس کو انتہائی مطلوب تھے۔

 تفصیلات کے مطابق پیر اور منگل کی درمیانی شب پاک کالونی تھانے کے علاقے جہان آباد کے ایم سی کٹ کے قریب پولیس کے ہاتھوں مبینہ مقابلے میں مارے جانے والے ڈاکو حنیف، گلاب اور سلیمان ڈکیتی کے 35 سے زائد مقدمات میں پولیس کو انتہائی مطلوب تھے۔

ایس ایس پی کیماڑی امجد شیخ کے مطابق مقابلے میں مارے جانے والے ملزمان کے قبضے سے تین پستول، گولیاں اور موبائل فون برآمد کرلیے گئے، ہلاک ملزمان کا سابقہ مجرمانہ ریکارڈ حاصل کرلیا گیا ہے، ہلاک ملزمان کا گروہ شہر بھر میں بینک سے رقم لیکر نکلنے والے شہریوں سے ڈکیتی کرنے میں ملوث تھا۔

 ہلاک ملزمان کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی حاصل کرلی گئی، ہلاک ملزم گلاب کو بینک کے اندردیکھا جاسکتا ہے، ملزمان واردات سے پہلے اپنے ایک ساتھی کو ریکی کیلئے بینک میں بھیجتے تھے۔

ملزمان نے ماڑی پور نجی بینک کے باہرشہری سے ڈیڑھ لاکھ روپے لوٹے تھے، ملزم گلاب رقم نکالنے والے شہریوں کی ریکی کرتا تھا، ہلاک ملزم حنیف بلوچ لیاری گینگ وار کا اہم و سرگرم کارندہ تھا، ملزمان کا ڈکیت گروہ لیاری گینگ سے آپریٹ کیا جاتا تھا۔

ہلاک ملزمان پر 35 سے زائد سنگین نوعیت کے متعدد مقدمات درج ہیں، ہلاک ملزمان شہریوں کو لوٹنے، شاپ رابری، غیر قانونی اسلحے، پولیس پر فائرنگ کے مقدمات میں بھی ملوث تھے۔ ملزمان کا مزید ریکارڈ حاصل کیا جارہا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

کروڑوں کا بجٹ، 6 بڑی فلمیں جو 2026 میں ریلیز ہوں گی

کروڑوں کا بجٹ، 6 بڑی فلمیں جو 2026 میں ریلیز ہوں گی

 Jan 06, 2026 05:01 PM |
ڈکیت نے موبائل چھینا، مزاحمت کرنے پر فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہوگیا، ہمایوں اشرف

ڈکیت نے موبائل چھینا، مزاحمت کرنے پر فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہوگیا، ہمایوں اشرف

 Jan 06, 2026 04:20 PM |
’بھارت صرف فلموں میں ہی بدلہ لیتا ہے‘، ورون دھون پاکستان مخالف بیان پر ٹرولنگ کا شکار

’بھارت صرف فلموں میں ہی بدلہ لیتا ہے‘، ورون دھون پاکستان مخالف بیان پر ٹرولنگ کا شکار

 Jan 06, 2026 12:22 PM |

متعلقہ

Express News

کراچی میں غیر قانونی تعمیرات میں ملوث ایس بی سی اے کے افسران کو برطرف کرنے کا فیصلہ

Express News

پنجاب کو زیادہ حصہ ملنے کا تاثر غلط، عوام کا پیسہ عوام پر ہی لگایا جاتا ہے، مریم نواز

Express News

بلدیہ رئیس گوٹھ سے بھاری مقدار میں دھماکا خیز مواد برآمد ہونے کے کیس کا مقدمہ درج

Express News

کراچی کے سول اسپتال سے شیر خوار بچہ اغوا، فوٹیج سامنے آگئی

Express News

کراچی ایئرپورٹ: امریکا سے آئے پارسل سے چار کروڑ روپے کی چرس برآمد

Express News

پی ٹی آئی کا پی پی 167لاہور میں ضمنی الیکشن کے بائیکاٹ کا اعلان

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو