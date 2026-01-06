ایشیز: ہیڈ اور اسمتھ کی سنچریز، سڈنی ٹیسٹ میں آسٹریلیا کی پوزیشن مستحکم

ٹریوس ہیڈ اور اسٹیو اسمتھ کی سنچریز کی بدولت سڈنی ٹیسٹ میں آسٹریلیا کی پوزیشن مستحکم ہوگئی ہے۔
سڈنی میں کھیلے جارہے ایشیز سیریز کے آخری ٹیسٹ میچ کے تیسرے روز کھیل کے اختتام تک آسٹریلیا نے 7 وکٹوں کے نقصان پر 518 رنز بنالیے اور اسے 134 رنز کی برتری حاصل ہوچکی ہے۔
کپتان اسٹیو اسمتھ 129 اور بیو ویبسٹر 42 رنز بناکر کریز پر موجود ہیں۔
ٹریوس ہیڈ 163 رنز کی شاندار اننگز کھیل کر آؤٹ ہوئے۔ یہ ان کی رواں ایشیز سیریز میں تیسری سنچری ہے۔
مارنس لبوشین 48، کیمرون گرین 37، مائیکل نیسر 24، جیک ویدرالڈ 21، عثمان خواجہ 17 اور ایلکس کیری 16 رنز بناکر آؤٹ ہوئے۔
انگلیںڈ کی جانب سے برائیڈن کارس نے 3، بین اسٹوکس نے 2 جبکہ جوش ٹنگ اور جیکب بیتھل نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔
اس سے قبل انگلش ٹیم اپنی دوسری اننگز میں 384 رنز پر آؤٹ ہوگئی تھی۔ جو روٹ 160 اور ہیری بروک 84 رنز بناکر نمایاں رہے تھے۔
آسٹریلیا کی جانب سے مائیکل نیسر نے 4، مچل اسٹارک اور اسکاٹ بولیںڈ نے 2،2 جبکہ کیمرون گرین اور مارنس لبوشین نے ایک ایک وکٹ حاصل کی تھی۔