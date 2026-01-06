بلدیہ رئیس گوٹھ سے دھماکا خیز مواد برآمدگی کیس میں پیشرفت

انسداد دہشت گردی کی عدالت نے کیس میں گرفتار بشیر زیب کے تین ملزمان کو جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کردیا

کورٹ رپورٹر January 06, 2026
فوٹو ایکسپریس

کراچی کے علاقے بلدیہ ٹاؤن میں واقع رئیس گوٹھ سے دھماکا خیز برآمدگی کیس میں گرفتار فتنہ الہندوستان کے گرفتار دہشت گردوں کو جسمانی ریمانڈ پر سی ٹی ڈی کے حوالے کردیا۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق انسداد دہشتگردی کی عدالت میں بلدیہ رئیس گوٹھ سے برآمد ہونے والے 2 ہزار کلو دھماکا خیز مواد کے کیس کی سماعت ہوئی جس میں گرفتار ملزمان کو سخت سیکیورٹی میں عدالت میں پیش کیا گیا۔

اے ٹی سی کی منتظم عدالت نے فتنہ الہندوستان کے گرفتار دہشتگردوں کو 24 جنوری تک جسمانی ریمانڈ پر سی ٹی ڈی کے حوالے کردیا۔

کیس کی سماعت کراچی سینٹرل جیل انسداد دہشتگردی کمپلیکس میں متظم عدالت میں ہوئی جہاں ملزم نیاز قادر عرف کنگ، ہمدان عرف فرید اور جلیل احمد عرف فرید شامل کو جج کے روبرو پیش کیا گیا۔

Express News

بلدیہ رئیس گوٹھ سے بھاری مقدار میں دھماکا خیز مواد برآمد ہونے کے کیس کا مقدمہ درج

تفتیشی افسر نے بتایا کہ ملزمان کو رئیس گوٹھ بلدیہ سے گرفتار کیا گیا، ان کا تعلق کالعدم بی ایل اے کے بشیر زیب گروپ سے ہے۔

تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ ملزمان سے بارودی مواد سے بھرے ڈرم، ڈیٹونیٹر، بارود سے بھرےگیس سلنڈر اور دیگر دھماکا خیز مواد برآمد ہوا، ملزمان سے تفتیش کرنی ہے ریمانڈ دیا جائے۔

عدالت نے ملزمان کو 24 جنوری تک جسمانی ریمانڈ پر سی ٹی ڈی کے حوالے کردیا۔ سی ٹی ڈی کے مطابق ملزمان یہ بارودی مواد بلوچستان سے لائے تھے۔

واضح رہے کہ گزشتہ روز سی ٹی ڈی افسر کی مدعیت میں دھماکا خیز مواد برآمدگی کا مقدمہ درج ہوا تھا جبکہ اتوار کی رات فورسز نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے کراچی کو بڑی تباہی سے بچاتے ہوئے 2 ہزار کلو بارودی مواد برآمد کیا تھا۔
