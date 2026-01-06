پی ٹی آئی کا فواد چوہدری کی سربراہی میں ڈائیلاگ کمیٹی سے متعلق کارکنوں کا واضح پیغام

ایک نام نہاد نمائشی ڈائیلاگ کمیٹی کی جانب سے پی ٹی آئی سے وابستہ افراد کو پیغامات ارسال کیے جا رہے ہیں، فوکل پرسن

عائشہ صغیر January 06, 2026
فوٹو: فائل
لاہور:

پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) نے اپنے رہنماؤں اور کارکنان کو سابق وفاقی وزیر فواد چوہدری، محمود مولوی اور عمران اسماعیل کی جانب سے ڈائیلاگ کمیٹی کی سطح پر کی جانے والی مذاکرات کی کوششوں پر واضع پیغام جاری کردیا۔

پی ٹی آئی کے رکن پنجاب اسمبلی اور فوکل پرسن پنجاب بریگیڈئیر مشتاق نے بیان میں کہا کہ ایک نام نہاد نمائشی ڈائیلاگ کمیٹی کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ افراد کو گمراہ کن پیغامات ارسال کیے جا رہے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ یہ وہی عناصر ہیں جنہوں نے مشکل ترین وقت میں چیئرمین عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ چھوڑا، کھلے عام پریس کانفرنسیں کیں، سوشل میڈیا پر اعلانات کے ذریعے پارٹی سے لاتعلقی اختیار کی اور عملاً منحرف ہو گئے۔

بریگیڈئیر مشتاق نے کہا کہ ان افراد نے نہ صرف اپنی سیاسی وابستگی ختم کرنے کا خود اعلان کیا بلکہ بعد ازاں دیگر سیاسی جماعتوں میں شمولیت اختیار کر کے وہاں باقاعدہ عہدے بھی حاصل کیے۔

ان کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کی ہدایات پر ان افراد کو باضابطہ نوٹیفکیشن کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف سے خارج کیا جا چکا ہے، ایسے لوگ آج کسی بھی صورت خود کو پی ٹی آئی سے منسوب کرنے کا کوئی اخلاقی، سیاسی یا تنظیمی حق نہیں رکھتے۔

پی ٹی آئی پنجاب کے فوکل پرسن نے کہا کہ یہ بھی واضح کیا جاتا ہے کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے محمود خان اچکزئی اور علامہ راجا ناصر عباس پہلے ہی اس قسم کے نمائشی اور غیر سنجیدہ پروگراموں کو مسترد کر چکے ہیں جبکہ اس حوالے سے وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی بھی اپنا مؤقف کھل کر اور واضح انداز میں بیان کر چکے ہیں۔

بریگیڈئیر(ر) مشتاق نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے تمام رہنماؤں، عہدیداران اور کارکنان کو واضح اور دوٹوک ہدایات جاری کی جاتی ہیں کہ وہ اس نام نہاد نمائشی ڈائیلاگ کمیٹی یا اس طرز کے کسی بھی سیاسی تماشے سے مکمل طور پر ہوشیار اور دور رہیں۔

انہوں نے کہا کہ پارٹی کی پالیسی بالکل واضح ہے کہ نہ پاکستان تحریک انصاف، نہ اس کا کوئی رہنما اور نہ ہی کوئی کارکن اس قسم کی خود ساختہ، گمراہ کن یا موقع پرستانہ مہم کا حصہ بنے گا اور نہ ہی ایسے عناصر سے کسی بھی سطح پر رابطہ، ملاقات یا مکالمہ کیا جائے گا۔
