آئی پی ایل سے نکالے گئے مستفیض الرحمان کی پی ایس ایل میں انٹری

مستفیض الرحمان سمیت آٹھ بنگلا دیش کرکٹرز پی ایس ایل کھیلنے کے خواہاں  ہیں اور انہوں نے اپنی رجسٹریشن  کروالی ہے

محمد یوسف انجم January 06, 2026
facebook whatsup

آئی پی ایل سے نکالے گئے مستفیض الرحمان پی ایس ایل میں ایکشن میں دکھائی دیں گے۔

ذرائع کے مطابق مستفیض الرحمان سمیت آٹھ بنگلا دیش کرکٹرز پی ایس ایل کھیلنے کے خواہاں ہیں اور انہوں نے اپنی رجسٹریشن کروالی ہے۔

پی ایس ایل رجسٹریشن میں بنگلادیش کے کرکٹرز کی تعداد میں اضافہ متوقع ہے۔ اب تک پی ایس ایل الیون سیزن کے لیے رجسٹریشن کرانے والوں میں مستفیض الرحمان، شکیب الحسن شامل ہیں۔ان کے ساتھ توحید ہردوائے، تسکین احمد، رشاد حسین بھی فہرست کا حصہ ہیں ۔تنزید الحسن، محمود اللہ ریاض، حسن محمد کی بھی رجسٹریشن کرائی گئی ہے۔

اطلاعات کے مطابق پی ایس ایل میں بنگلادیش کرکٹرز کی تعداد مزیدبڑھنے کا امکان ہے۔

پی ایس ایل کے پلیئرز ڈرافٹ یا آکشن دونوں کا آپشن موجود ہے اور اس سلسلے میں ٹیموں مالکان سے بات چیت جاری ہے۔ ٹیموں کا انتخاب جنوری کے آخری ہفتے میں ہوگا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

بااثر شخصیت نے تیسری بیوی بننے کےلیے کروڑوں کی پیشکش کی، معروف اداکارہ کا انکشاف

بااثر شخصیت نے تیسری بیوی بننے کےلیے کروڑوں کی پیشکش کی، معروف اداکارہ کا انکشاف

 Jan 06, 2026 06:54 PM |
نائٹ آپریشن میں لیزر گن کا استعمال؟ بھارتی فوج ایک بار پھر جگ ہنسائی کا شکار

نائٹ آپریشن میں لیزر گن کا استعمال؟ بھارتی فوج ایک بار پھر جگ ہنسائی کا شکار

 Jan 06, 2026 06:10 PM |
اربوں روپے کا بجٹ، 6 بڑی فلمیں جو 2026 میں ریلیز ہوں گی

اربوں روپے کا بجٹ، 6 بڑی فلمیں جو 2026 میں ریلیز ہوں گی

 Jan 06, 2026 05:30 PM |

متعلقہ

Express News

ملکی تاریخ کی سب سے بڑی انعامی رقم، اسکواش کا عالمی ایونٹ کراچی میں منگل سے ہوگا

Express News

ایشیز: انگلیںڈ کے 384 رنز کے جواب میں آسٹریلیا کا مستحکم آغاز

Express News

اسٹوکس اور لبوشین کے درمیان بحث ہاتھا پائی میں تبدیل ہوتے ہوتے رہ گئی، ویڈیو وائرل

Express News

نوواک جوکووچ نے پروفیشنل ٹینس پلیئرز ایسوسی ایشن سے علیحدگی اختیار کرلی

Express News

پی ایس ایل کی دو نئی ٹیموں کا پہلا خریدار کون ہوگا؟ نام سامنے آگیا

Express News

آئی پی ایل کی مشکلات میں مزید اضافہ، بنگلادیش کا نشریات روکنے کا حکم

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو