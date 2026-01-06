گزشتہ مالی سال کے دوران 10 کروڑ سے زائد موبائل ڈیوائسز بلاک کیے جانے کا انکشاف

سال 2019 سے اب تک موبائل ڈیوائس رجسٹریشن کے ذریعے حکومت کو 83 ارب روپے سے زائد ٹیکس ریونیو حاصل ہوا ہے، پی ٹی اے حکام

ارشاد انصاری January 06, 2026
اسلام آباد:

پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی (پی ٹی اے) نے انکشاف کیا ہے کہ گزشتہ مالی سال کے دوران مختلف وجوہات کی بنیاد پر مجموعی طور پر 10 کروڑ سے زائد موبائل ڈیوائسز بلاک کیے گئے۔

پی ٹی اے حکام نے بتایا کہ بلاک کی جانے والی موبائل ڈیوائسز سے متعلق تفصیلات کے مطابق 10 کروڑ سے زائد موبائل ڈیوائسز کو مختلف وجوہات کی بنا پر بلاک کیا گیا ہے اور 8 لاکھ 68 ہزار گمشدہ یا چوری شدہ موبائل فونز کو بلاک کیا گیا۔

انہوں نے بتایا کہ 7 کروڑ 20 لاکھ جعلی یا ریپلیکا موبائل ڈیوائسز کو موبائل نیٹ ورک سے ہٹا دیا گیا، دو کروڑ 70 لاکھ ایسی ڈیوائسز بھی بلاک کی گئیں جن میں ڈپلیکیٹ یا کلون آئی ایم ای آئی نمبرز استعمال ہو رہے تھے۔

پی ٹی اے حکام کی جانب سے بتایا گیا کہ سال 2019 سے اب تک موبائل ڈیوائس رجسٹریشن کے ذریعے حکومت کو مجموعی طور پر 83 ارب روپے سے زائد ٹیکس ریونیو حاصل ہوا ہے۔

مزید بتایا گای کہ ملک میں استعمال ہونے والے 68 فیصد اسمارٹ فونز مقامی سطح پر تیار کیے جا رہے ہیں جس کے لیے اتھارٹی کی جانب سے اب تک 36 موبائل مینوفیکچرنگ لائسنس جاری کیے جا چکے ہیں۔

پی ٹی اے نے کہنا کہ غیر قانونی، جعلی اور غیر معیاری موبائل ڈیوائسز کے خلاف کارروائیاں مستقبل میں بھی جاری رہیں گی تاکہ صارفین کے حقوق کا تحفظ اور نیٹ ورک کا معیار برقرار رکھا جا سکے۔
