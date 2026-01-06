بھارت میں عدالتوں کو بم دھماکوں سے اُڑانے کی دھمکی؛ علاقے میں خوف و ہراس

بھارتی ریاست گجرات کی عدالتوں کو بم دھماکوں سے اُڑانے کی دھمکیوں پر افسران کی دوڑیں لگ گئیں اور سیکیورٹی انتہائی سخت کر دی گئی۔
عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق بھارتی پولیس، بم ڈسپوزل اسکواڈ اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے عدالتی عمارتوں کو خالی کرالیا۔
سیکیورٹی فورسز نے ججوں، وکلا، عدالتی عملے اور سائلین کو بھی حفاظتی اقدامات کے تحت عمارتوں سے باہر نکال دیا اور مکمل تلاشی لی گئی۔
بھارتی میڈیا رپورٹس میں کہا گیا کہ 5 اور 6 جنوری کے دوران گجرات ہائی کورٹ سمیت کم از کم چھ عدالتوں کو ای میل کے ذریعے بم دھماکوں کی دھمکیاں دی گئیں۔
ان دھمکیوں میں احمد آباد سیشن کورٹ اور متعدد ضلعی عدالتیں بھی شامل ہیں جس کے بعد سکیورٹی ادارے فوری حرکت میں آ گئے۔
حکام کا کہنا ہے کہ تاحال کسی بھی عدالت سے کوئی مشتبہ شے یا دھماکہ خیز مواد برآمد نہیں ہوا، تاہم خطرے کے پیش نظر سکیورٹی اقدامات برقرار رکھے گئے ہیں۔
پولیس نے ای میلز کے ذرائع کا سراغ لگانے کے لیے تحقیقات شروع کر دی ہیں اور سائبر کرائم یونٹس کو بھی متحرک کر دیا گیا ہے۔
بھارتی حکام کا کہنا ہے کہ سکیورٹی صورتحال کا مکمل جائزہ لینے کے بعد ہی عدالتی سرگرمیاں بحال کی جائیں گی، جبکہ عوام کو افواہوں پر کان نہ دھرنے اور سکیورٹی اداروں کے ساتھ تعاون کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔
یہ واقعہ ایک بار پھر بھارت میں حساس سرکاری اداروں کی سکیورٹی اور بڑھتے ہوئے سکیورٹی خدشات پر سوالات کھڑے کر رہا ہے۔