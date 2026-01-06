محکمہ موسمیات کی ملک میں شدید ترین سرد موسم کی تردید

اب تک کے مشاہدات کے مطابق ملک بھر میں مجموعی طور پر بارش معمول سے کم رہی، محکمہ موسمیات

آفتاب خان January 06, 2026
facebook whatsup
محکمہ موسمیات فوٹو:فائل
کراچی:

محکمہ موسمیات نے پاکستان میں شدید ترین سرد موسم کی نفی کرتے ہوئے کہا ہے کہ دسمبر سے فروری تک ملک کے موسم کے حوالے سے دستاویزات شدید سردی کی پیش گوئی کی تصدیق نہیں کر رہی ہیں۔

محکمہ موسمیات کےمطابق مشاہدہ شدہ موسمیاتی ڈیٹا پاکستان میں شدید ترین سرد موسم کے دعووں کی تردید کرتا ہے۔

رپورٹ میں بتایا گیا کہ اس سے قبل موسم سرما کےآغاز سے قبل سوشل میڈیا اور دیگر پلیٹ فارم پر شدید اور غیرمعمولی سردی کے حوالے دعوے کیے گئے تھے، جوکہ گمراہ کن ثابت ہوئے ہیں۔

محکمہ موسمیات نے بتایا کہ سرمائی موسمی پیش گوئی(دسمبر تا فروری)کسی بھی علاقائی و عالمی آب و ہوا کے اشارے ایسے کسی بھی سردموسم کی تصدیق نہیں کرتے، بالخصوص دسمبر2025کے دوران ریکارڈ ہونے والے حالات محکمہ موسمیات کےموسمی آوٹ لک سےمکمل طور پر ہم آہنگ ہیں۔

محکمہ موسمیات پاکستان نے مذکورہ موسمی آؤٹ لک عالمی ادارہ موسمیات کے تعاون سےعالمی آب ہوا کی پیش گوئی کے نظام کی بنیاد پر مرتب کی، جس کے آؤٹ لک میں ملک کے بیشتر حصوں میں درجہ حرارت معمول سے قدرے زیادہ جبکہ بارش معمول کے قریب یا معمول سے کم رہنے کی پیش گوئی کی گئی تھی۔

محکمہ موسمیات نے بتایا کہ اب تک کے مشاہدات کے مطابق ملک بھر میں مجموعی طور پر بارش معمول سے کم رہی جبکہ مغربی اور شمال مغربی علاقوں میں ہلکی سے معتدل بارش ریکارڈ کی گئی تاہم گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے متعدد علاقوں میں درجہ حرارت معمول سے زیادہ رہا۔

پی ایم ڈی کا کہنا ہےکہ جاری موسم سرما کی صورت حال اس کے پری سیزن موسمی نکتہ نظر سے مکمل مطابقت رکھتی ہے اور شدید یا غیرمعمولی سرد موسم کے دعوؤں کی کوئی سائنسی بنیاد نہیں بنتی۔

محکمہ موسمیات نے عوام اور متعلقہ اسٹیک ہولڈرز کو مشورہ دیا ہے کہ وہ موسم اور آب وہوا سے متعلق درست، بروقت اور سائنسی معلومات کےلیے صرف پی ایم ڈی کی آفیشل پیش گوئیوں اور رپورٹس پر انحصار کریں اور غیر مصدقہ اطلاعات سےگریز کریں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

کارتك آریان کی 17 سالہ لڑکی سے رومانس کی افواہیں، گوا کی تصاویر وائرل

کارتك آریان کی 17 سالہ لڑکی سے رومانس کی افواہیں، گوا کی تصاویر وائرل

 Jan 06, 2026 10:10 PM |
بااثر شخصیت نے تیسری بیوی بننے کےلیے کروڑوں کی پیشکش کی، معروف اداکارہ کا انکشاف

بااثر شخصیت نے تیسری بیوی بننے کےلیے کروڑوں کی پیشکش کی، معروف اداکارہ کا انکشاف

 Jan 06, 2026 06:54 PM |
نائٹ آپریشن میں لیزر گن کا استعمال؟ بھارتی فوج ایک بار پھر جگ ہنسائی کا شکار

نائٹ آپریشن میں لیزر گن کا استعمال؟ بھارتی فوج ایک بار پھر جگ ہنسائی کا شکار

 Jan 06, 2026 06:10 PM |

متعلقہ

Express News

کراچی میں غیر قانونی تعمیرات میں ملوث ایس بی سی اے کے افسران کو برطرف کرنے کا فیصلہ

Express News

پنجاب کو زیادہ حصہ ملنے کا تاثر غلط، عوام کا پیسہ عوام پر ہی لگایا جاتا ہے، مریم نواز

Express News

بلدیہ رئیس گوٹھ سے بھاری مقدار میں دھماکا خیز مواد برآمد ہونے کے کیس کا مقدمہ درج

Express News

کراچی کے سول اسپتال سے شیر خوار بچہ اغوا، فوٹیج سامنے آگئی

Express News

کراچی ایئرپورٹ: امریکا سے آئے پارسل سے چار کروڑ روپے کی چرس برآمد

Express News

پی ٹی آئی کا پی پی 167لاہور میں ضمنی الیکشن کے بائیکاٹ کا اعلان

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو