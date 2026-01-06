نیپال میں مسجد پر حملہ اور بے حرمتی پر ہنگامے پھوٹ پڑے؛ کرفیو نافذ

ٹک ٹاک پر وائرل ویڈیو میں مذہبی جذبات اکسانے کا مواد تھا جس نے جلتی پر تیل کا کام کیا

ویب ڈیسک January 06, 2026
facebook whatsup
نیپال میں مسجد پر حملہ اور بے حرمتی

نیپال کے جنوبی سرحدی شہر بیَرگنج میں ایک مسجد پر حملے کے بعد حالات کشیدہ ہونے پر علاقے میں کرفیو نافذ کردیا گیا۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق یہ صورتحال ٹک ٹاک پر وائرل ہونے والی ایک ویڈیو سے پیدا ہوئی جس میں مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے والا مواد تھا۔

پولیس نے ویڈیو بنانے والے دو نوجوانوں کو مقامی افراد کی مدد سے حراست میں بھی لیا اور معاملہ رفع دفع کرانے کی کوشش بھی کی لیکن پھر بھی ایک مسجد میں توڑ پھوڑ کی گئی اور مذہبی کتب کی بے حرمتی کی گئی۔

جس پر علاقے کی مسلم برادری میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ شدید احتجاج کیا گیا لیکن ردعمل میں ہندو آبادی بھی سڑکوں پر آگئی۔

احتجاج کے دوران لوگوں نے ٹائر جلا کر سڑکیں بند کیں اور نعرے بھی لگائے گئے۔ پولیس نے آنسو گیس کی شیلنگ کی، مظاہرین کو حراست میں لیا اور کچھ اہلکار زخمی بھی ہوئے۔

تاہم حالات مسسل کشیدہ ہوتے چلے گئے اور قابو سے باہر صورت حال پھر سنبھل نہ پائی یہاں تک کہ کرفیو نافذ کرنا پڑا۔

ابتدائی طور پر کرفیو شام سے لگائی گئیں لیکن پھر کرفیو میں توسیع بھی کی گئی اور صرف چند گھنٹوں کی چھوٹ دی جا رہی ہے۔

پولیس نے مسلم اور ہندو رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی کیں اور عوام سے تحمل سے کام لینے کی درخواست کی ہے۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

کارتك آریان کی 17 سالہ لڑکی سے رومانس کی افواہیں، گوا کی تصاویر وائرل

کارتك آریان کی 17 سالہ لڑکی سے رومانس کی افواہیں، گوا کی تصاویر وائرل

 Jan 06, 2026 10:10 PM |
بااثر شخصیت نے تیسری بیوی بننے کےلیے کروڑوں کی پیشکش کی، معروف اداکارہ کا انکشاف

بااثر شخصیت نے تیسری بیوی بننے کےلیے کروڑوں کی پیشکش کی، معروف اداکارہ کا انکشاف

 Jan 06, 2026 06:54 PM |
نائٹ آپریشن میں لیزر گن کا استعمال؟ بھارتی فوج ایک بار پھر جگ ہنسائی کا شکار

نائٹ آپریشن میں لیزر گن کا استعمال؟ بھارتی فوج ایک بار پھر جگ ہنسائی کا شکار

 Jan 06, 2026 06:10 PM |

متعلقہ

Express News

ترک صدر طیب اردوان کی ہتک عزت پر اپوزیشن رہنما کو قید کی سزا

Express News

وینزویلا کے ملٹری آپریشن میں بہت سے فوجی مارے گئے؛ ٹرمپ کے انکشاف نے ہلچل مچادی

Express News

بھارت میں عدالتوں کو بم دھماکوں سے اُڑانے کی دھمکی؛ علاقے میں خوف و ہراس

Express News

مادورو کی گرفتاری پر شرط لگانے والا جواری مالا مال ہوگیا؛ کتنے ڈالرز کمائے؟

Express News

برطانیہ میں فلسطین کا سفارت خانہ باضابطہ طور پر فعال ہوگیا

Express News

100 سالہ مہاتیر محمد گھر میں گرنے کے باعث شدید زخمی؛ اسپتال منتقل

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو