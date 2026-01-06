پاک افغان سرحد کی اور درآمد نہ ہونے کی وجہ سے خیبرپختونخوا میں سبزی کی قیمتیں کم ترین سطح پر آگئیں۔
ایکسپریس نیوز کے مطابق پاک افغان سرحد کی بندش اور سبزیاں افغانستان درآمد نہ ہونے کی وجہ سے خیبرپختونخوا میں سبزی کی قیمت 100 روپے سے بھی نیچے آگئی۔
پشاور میں آلو 20 روپے فی کلو، پھول گوبھی 20 روپے، پیار 40 سے 60 روپے فی کلو، ٹماٹر کی قیمت بھی کمی کے بعد 40 روپے فی کلو تک آگئی ہے۔
اس کے علاوہ بینگن 40 روپے فی، کلو ادرک 330 روپے، فی مٹر 60 روپے میں فروخت ہورہے ہیں۔
پاک افغان سرحد کی بندش کی وجہ سے سبزیوں کی قیمتوں میں مزید کمی کے امکانات ہیں۔