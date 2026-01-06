پاک افغان سرحد کی بندش سے سبزیوں کی قیمتوں میں نمایاں کمی

پشاور میں سبزی کی فی کلو قیمت 100 روپے سے بھی کم، ٹماٹر 40 روپے فی کلو میں فروخت

اسٹاف رپورٹر January 06, 2026
پاک افغان سرحد کی اور درآمد نہ ہونے کی وجہ سے خیبرپختونخوا میں سبزی کی قیمتیں کم ترین سطح پر آگئیں۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق پاک افغان سرحد کی بندش اور سبزیاں افغانستان درآمد نہ ہونے کی وجہ سے خیبرپختونخوا میں سبزی کی قیمت 100 روپے سے بھی نیچے آگئی۔

پشاور میں آلو 20 روپے فی کلو، پھول گوبھی 20 روپے، پیار 40 سے 60 روپے فی کلو، ٹماٹر کی قیمت بھی کمی کے بعد 40 روپے فی کلو تک آگئی ہے۔

اس کے علاوہ بینگن 40 روپے فی، کلو ادرک 330 روپے، فی مٹر 60 روپے میں فروخت ہورہے ہیں۔

پاک افغان سرحد کی بندش کی وجہ سے سبزیوں کی قیمتوں میں مزید کمی کے امکانات ہیں۔
