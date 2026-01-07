پاکستان اور سری لنکا کے درمیان پہلا ٹی ٹوئنٹی میچ آج کھیلا جائے گا

تین میچز پر مشتمل سیریز کے بقیہ دو میچز 9 اور 11 جنوری کو کھیلے جائیں گے

اسپورٹس ڈیسک January 07, 2026
facebook whatsup

پاکستان اور سری لنکا کے درمیان تین ٹی ٹوئنٹی میچز پر مشتمل سیریز کا پہلا میچ آج کھیلا جائے گا۔

تفصیلات کے مطابق تجربہ کار اور نوجوان کھلاڑیوں پر مشتمل ٹیم کا یہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ سے قبل آخری اسائنمنٹ ہے۔

اس سیریز کے بعد ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ کے لیے قومی ٹیم کے حتمی 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان کیا جائے گا۔

مزید پڑھیں

Express News

پاکستان کا ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ کیلئے ابتدائی اسکواڈ فائنل، نام آئی سی سی کو بھجوادیے

تین میچز کی سیریز کے بقیہ دو میچز 9 اور 11 جنوری کو کھیلے جائیں گے۔

سیریز کے تمام میچز دمبولا میں کھیلے جائیں گے جو پاکستانی وقت کے مطابق شام ساڑھے 6 بجے شروع ہوں گے۔

واضح رہے کہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ کا آغاز 7  فروری کو پاکستان اور نیدرلینڈز کے درمیان میچ سے ہوگا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

رحمان ڈکیٹ کی انٹری سانگ بنانے والے مشہور ریپر کا ’دھرندھر 2‘ سے متعلق اہم انکشاف

رحمان ڈکیٹ کی انٹری سانگ بنانے والے مشہور ریپر کا ’دھرندھر 2‘ سے متعلق اہم انکشاف

Jan 07, 2026 10:34 AM |
کارتك آریان کی 17 سالہ لڑکی سے رومانس کی افواہیں، گوا کی تصاویر وائرل

کارتك آریان کی 17 سالہ لڑکی سے رومانس کی افواہیں، گوا کی تصاویر وائرل

 Jan 06, 2026 10:10 PM |
بااثر شخصیت نے تیسری بیوی بننے کےلیے کروڑوں کی پیشکش کی، معروف اداکارہ کا انکشاف

بااثر شخصیت نے تیسری بیوی بننے کےلیے کروڑوں کی پیشکش کی، معروف اداکارہ کا انکشاف

 Jan 06, 2026 06:54 PM |

متعلقہ

Express News

سری لنکا کا پاکستان کیخلاف ٹی20 سیریز کے لیے اسکواڈ کا اعلان، اہم کھلاڑی کی ٹیم میں واپسی

Express News

انڈر 19 کرکٹر سمیر منہاس نے تیز ترین سنچری بنالی، بھارت کا عالمی ریکارڈ چکناچور

Express News

ملکی تاریخ کی سب سے بڑی انعامی رقم، کراچی میں اسکواش کے عالمی ایونٹ کا آغاز ہوگیا

Express News

آئی پی ایل سے نکالے گئے مستفیض الرحمان کی پی ایس ایل میں انٹری

Express News

قومی ویمن کرکٹر عمائمہ سہیل شادی کے بندھن میں بندھ گئیں

Express News

ایشیز: ہیڈ اور اسمتھ کی سنچریز، سڈنی ٹیسٹ میں آسٹریلیا کی پوزیشن مستحکم

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو