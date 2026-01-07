کراچی: شہری کے ہاتھوں زخمی ہونے کے بعد ڈکیتی کا ڈھونگ رچانے والا ڈاکو گرفتار

کراچی:
سائٹ ایریا پولیس نے شہری کی فائرنگ سے زخمی ہونے کے بعد ڈکیتی کی واردات کا ڈھونگ رچانے والے ڈکیت کو گرفتار کرکے اس کے قبضے سے اسلحہ اور مسروقہ سامان برآمد کرلیا۔
ایس ایس پی کیماڑی امجد شیخ کے مطابق گرفتار ملزم نے پہلے شہری کو لوٹا اور فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہوگیا، شہری عمران نے بھی اپنے لائسنس یافتہ اسلحے سے فائرنگ کی، گرفتار ملزم شہری کی فائرنگ سے کمر پر گولی لگنے سے زخمی ہوا۔
ملزم نے اسپتال پہنچ کر ڈکیتی کی واردات کا ڈھونگ رچایا، کیماڑی پولیس نے شاطر ملزم کو گرفتار کرکے اس کے دوسرے ساتھی کی تلاش شروع کردی۔
ایس ایس پی کے مطابق گرفتار ملزم نے سائٹ ایریا میں شہری سے وارادت کی تھی شہری کا قیمتی سامان موبائل اور موٹر سائیکل چھینی تھی گرفتار ملزم کے خلاف تھانہ سائٹ ایریا میں مقدمہ درج کرلیا گیا ہے، ملزم سے مزید تفتیش کا عمل جاری ہے۔