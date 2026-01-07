کراچی: شہری کے ہاتھوں زخمی ہونے کے بعد ڈکیتی کا ڈھونگ رچانے والا ڈاکو گرفتار

ملزم کو سائٹ ایریا میں واردات کے دوران شہری نے اپنے لائسنس یافتہ پستول سے فائرنگ کرکے زخمی کیا تھا

اسٹاف رپورٹر January 07, 2026
facebook whatsup
کراچی:

سائٹ ایریا پولیس نے شہری کی فائرنگ سے زخمی ہونے کے بعد ڈکیتی کی واردات کا ڈھونگ رچانے والے ڈکیت کو گرفتار کرکے اس کے قبضے سے اسلحہ اور مسروقہ سامان برآمد کرلیا۔

ایس ایس پی  کیماڑی امجد شیخ کے مطابق گرفتار ملزم نے پہلے شہری کو لوٹا اور فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہوگیا، شہری عمران نے بھی اپنے لائسنس یافتہ اسلحے سے فائرنگ کی، گرفتار ملزم شہری کی فائرنگ سے کمر پر گولی لگنے سے زخمی ہوا۔

ملزم نے اسپتال پہنچ کر ڈکیتی کی واردات کا ڈھونگ رچایا، کیماڑی پولیس نے شاطر ملزم کو گرفتار کرکے اس کے دوسرے ساتھی کی تلاش شروع کردی۔

ایس ایس پی کے مطابق گرفتار ملزم نے سائٹ ایریا میں شہری سے وارادت کی تھی شہری کا قیمتی سامان موبائل اور موٹر سائیکل چھینی تھی گرفتار ملزم کے خلاف تھانہ سائٹ ایریا میں مقدمہ درج کرلیا گیا ہے، ملزم سے مزید تفتیش کا عمل جاری ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

مایا خان کی اپنی بھاری تنخواہ اور اس میں بڑی کٹوتی پر کھل کر گفتگو

مایا خان کی اپنی بھاری تنخواہ اور اس میں بڑی کٹوتی پر کھل کر گفتگو

Jan 07, 2026 12:49 PM |
کیارا اڈوانی نے بیٹی سرایاہ کی پہلی جھلک شیئر کردی

کیارا اڈوانی نے بیٹی سرایاہ کی پہلی جھلک شیئر کردی

 Jan 07, 2026 11:34 AM |
رحمان ڈکیت کا انٹری سانگ بنانے والے مشہور ریپر کا ’دھرندھر 2‘ سے متعلق اہم انکشاف

رحمان ڈکیت کا انٹری سانگ بنانے والے مشہور ریپر کا ’دھرندھر 2‘ سے متعلق اہم انکشاف

Jan 07, 2026 11:02 AM |

متعلقہ

Express News

کراچی، پولیس کی بڑی کارروائیاں: چار مختلف مقابلوں میں ایک ڈاکو ہلاک، 4 زخمیوں سمیت 6 گرفتار

Express News

سال 2025 میں پنجاب میں بھتہ خوری کے 625 واقعات

Express News

کراچی، شہر بھر میں چار پولیس مقابلے، 3 ڈاکو ہلاک، 6 زخمیوں سمیت 7 گرفتار، ایک فرار

Express News

کراچی، گلبرگ پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان مقابلہ، دو زخمیوں سمیت 3 ڈاکو گرفتار

Express News

کراچی، ناظم آباد کے گھر میں پراسرار فائرنگ سے کمسن بچی زخمی

Express News

کراچی، پولیس کے ڈاکوؤں کے ساتھ مقابلے، 2 زخمیوں سمیت 5 ڈاکو گرفتار، ایک فرار

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو