ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ سے قبل آسٹریلوی ٹیم کی پاکستان آمد متوقع

آئی سی سی مینز ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ سے قبل آسٹریلوی ٹیم کی 27 جنوری کو پاکستان آمد متوقع ہے۔
تفصیلات کے مطابق پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان تین ٹی ٹوئنٹی میچز پر مشتمل سیریز لاہور میں کھیلی جائے گی۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ پی سی بی نے اس حوالے سے تین ممکنہ شیڈول کرکٹ آسٹریلیا کو بھجوا دیئے ہیں۔
آسٹریلیا اور پاکستان کے درمیان تین ٹی ٹوئنٹی میچز آئی سی سی ورلڈکپ کی تیاریوں کا حصہ ہیں، مجوزہ شیڈول کےمطابق آسٹریلیا کی ٹیم 26 اور 27 جنوری کو پاکستان پہنچے گی اور 2 فروری تک پاکستان میں قیام کرے گی۔
ذرائع کےمطابق کرکٹ آسٹریلیا کو بھجوائے گئے پلانز کے تحت ایک تجویز یہ ہے کہ 2 میچز لگاتار کھیلے جائیں اور تیسرے میچ میں ایک دن کا وقفہ ہوگا۔
دوسرے پلان کے تحت تینوں میچز ایک ایک دن کے وقفے کے بعد ہوسکتے ہیں۔ تیسرا پلان ایک میچ کے بعد دو میچز لگاتار ہیں۔
کرکٹ آسٹریلیا کی رضامندی کے بعد شیڈول کا باقاعدہ اعلان کیاجائے گا۔
واضح رہے کہ آسٹریلیا کی ٹیم پی ایس ایل کے بعد ون ڈے سیریز کھیلنے بھی پاکستان آئے گی۔