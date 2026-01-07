نیمار کے سپر لگژری پرائیوٹ جیٹ، ہیلی کاپٹر اور بیٹ موبائل کی سوشل میڈیا پر دھوم

نیمار کی اس کلیکشن کی مجموعی مالیت تقریباً ایک کھرب 88 ارب روپے سے زائد ہے

اسپورٹس ڈیسک January 07, 2026
facebook whatsup

برازیلین فٹبال اسٹار نیمار جونیئر کے سپر لگژری پرائیوٹ جیٹ، ہیلی کاپٹر اور بیٹ موبائل نے سوشل میڈیا پر دھوم مچادی۔

اپنے آفیشل انسٹاگرام اکاؤنٹ پر برازیل کے عالمی شہرت یافتہ فٹبال اسٹار نیمار نے اپنی شاہانہ زندگی کی ایک اور جھلک دکھاتے ہوئے کہا ہے کہ ’خواب سچ ہوسکتے ہیں‘۔

نیمار نے حال ہی میں تقریباً 13 لاکھ پاؤنڈ (پاکستانی 49 کروڑ روپے سے زائد) مالیت کی ایک بیٹ موبائل خریدی ہے، جو اگرچہ وہ سڑک پر نہیں چلا سکتے، مگر ان کی لگژری کلیکشن کا منفرد حصہ بن چکی ہے۔

شیئر کی گئیں تصاویر اور ویڈیوز میں نیمار کی نئی بیٹ موبائل ان کے نجی ہیلی کاپٹر اور سیاہ رنگ کے پرائیویٹ جیٹ کے ساتھ کھڑی نظر آتی ہے۔

مزید پڑھیں

Express News

سیری اے فٹبال، نیمار کیریئر کی بدترین شکست پر رو پڑے

Express News

برازیل کے اسٹار فٹبالر نیمار نے سعودی کلب "الہلال" سے راہیں جدا کرلیں

یہ بیٹ موبائل دراصل ایک ریپلیکا ہے جسے 50 افراد کی ٹیم نے 3 سال کے عرصے میں تیار کیا ہے۔

بیٹ موبائل کے علاوہ نیمار کے پاس تقریباً ایک کروڑ پاؤنڈ (پاکستانی 3 ارب 77 کروڑ روپے سے زائد) مالیت کا بیٹ کاپٹر اور 3 کروڑ 70 لاکھ پاؤنڈ (پاکستانی ایک کھرب 39 ارب روپے سے زائد) کا ڈسالٹ فالکن پرائیویٹ جیٹ بھی موجود ہے، جس سے ان کی اس کلیکشن کی مجموعی مالیت تقریباً 5 کروڑ پاؤنڈ (پاکستانی ایک کھرب 88 ارب روپے سے زائد) تک پہنچ جاتی ہے۔

نیمار بیٹ مین کے بڑے مداح ہیں اور 2022 میں فلم ’دی بیٹ مین‘ کے پریمیئر میں بھی شرکت کر چکے ہیں۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اس کے علاوہ نیمار کے کار کلیکشن میں رولز رائس گھوسٹ، بینٹلے، لیمبورگینی، آسٹن مارٹن اور دیگر مہنگی گاڑیاں بھی شامل ہیں۔

سعودی کلب الہلال کے ساتھ بھاری معاہدے کے بعد ان کی دولت میں غیر معمولی اضافہ ہوا اور موجودہ اندازوں کے مطابق ان کے اثاثے 33 کروڑ پاؤنڈ (پاکستانی تقریباً 12 کھرب 45 ارب روپے) سے زائد ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

مایا خان کی اپنی بھاری تنخواہ اور اس میں بڑی کٹوتی پر کھل کر گفتگو

مایا خان کی اپنی بھاری تنخواہ اور اس میں بڑی کٹوتی پر کھل کر گفتگو

Jan 07, 2026 12:49 PM |
کیارا اڈوانی نے بیٹی سرایاہ کی پہلی جھلک شیئر کردی

کیارا اڈوانی نے بیٹی سرایاہ کی پہلی جھلک شیئر کردی

 Jan 07, 2026 11:34 AM |
رحمان ڈکیت کا انٹری سانگ بنانے والے مشہور ریپر کا ’دھرندھر 2‘ سے متعلق اہم انکشاف

رحمان ڈکیت کا انٹری سانگ بنانے والے مشہور ریپر کا ’دھرندھر 2‘ سے متعلق اہم انکشاف

Jan 07, 2026 11:02 AM |

متعلقہ

Express News

سری لنکا کا پاکستان کیخلاف ٹی20 سیریز کے لیے اسکواڈ کا اعلان، اہم کھلاڑی کی ٹیم میں واپسی

Express News

انڈر 19 کرکٹر سمیر منہاس نے تیز ترین سنچری بنالی، بھارت کا عالمی ریکارڈ چکناچور

Express News

ملکی تاریخ کی سب سے بڑی انعامی رقم، کراچی میں اسکواش کے عالمی ایونٹ کا آغاز ہوگیا

Express News

آئی پی ایل سے نکالے گئے مستفیض الرحمان کی پی ایس ایل میں انٹری

Express News

قومی ویمن کرکٹر عمائمہ سہیل شادی کے بندھن میں بندھ گئیں

Express News

ایشیز: ہیڈ اور اسمتھ کی سنچریز، سڈنی ٹیسٹ میں آسٹریلیا کی پوزیشن مستحکم

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو