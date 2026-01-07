کراچی: سپر ہائی وے پر ٹریفک حادثے میں کار سوار ایک شخص جاں بحق، دوسرا شدید زخمی

تیز رفتار کار سڑک پر مخالف سمت سے آرہی تھی، سامنے سے آنے والے ویگو ڈالے کو بچاتے ہوئے کھمبے سے ٹکرا گئی

اسٹاف رپورٹر January 07, 2026
کراچی:

سپر ہائی وے پرواقع نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں ٹریفک حادثے میں کار سوار ایک شخص جاں بحق اور دوسرا شدید زخمی ہوگیا۔

تفصیلات کے مطابق گڈاپ سٹی تھانے کے علاقے سپرہائی وے پرواقع نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں ڈمپر کٹ کے قریب ٹریفک حادثے میں کار سوار شخص جاں بحق اورایک زخمی ہو گیا جنہیں قریبی اسپتال منتقل کردیا گیا۔

حادثے میں جاں بحق ہونے والے شخص کی شناخت 35 سالہ نادر ولد نور محمد اور زخمی کی شناخت 30 سالہ طارق ولد نظام الدین کے نام سے کی گئی۔

ایس ایچ او گڈاپ سٹی سرفراز جتوئی کے مطابق تیز رفتار کار سڑک پرمخالف سمت سے آرہی تھی اور سامنے سے آنے والے ویگو ڈالے کو بچاتے ہوئے فٹ پاتھ اور بجلی کے گھمبے سے ٹکرا گئی۔

حادثے میں گاڑی میں سوار ایک شخص جاں بحق اور دوسرا شدید زخمی ہوگیا، حادثے کے نتیجے میں گاڑی مکمل تباہ ہوگئی، پولیس حادثے سے متعلق مزید قانونی کارروائی عمل میں لا رہی ہے۔
