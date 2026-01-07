پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ایک اور تاریخ رقم؛ کیپٹلائزیشن پہلی بار بلند ترین سطح پر

مارکیٹ میں شیئرز کا حجم 85 ارب روپے ریکارڈ کیا گیا، جو گزشتہ 20 برس کی بلند ترین سطح ہے

اسٹاف رپورٹر January 07, 2026
facebook whatsup
کراچی:

پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ایک اور ریکارڈ قائم ہوگیا، جب بازار حصص کی مجموعی کیپٹلائزیشن پہلی بار تاریخ کی بلند ترین سطح کو چھو گئی۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق پی ایس ایکس کی مجموعی کیپٹلائزیشن 20 ہزار 700 ارب روپے سے تجاوز کر گئی ہے   جب کہ ریڈی مارکیٹ کا لین دین بھی غیر معمولی سطح پر پہنچ گیا ہے، جہاں شیئرز کا حجم 85 ارب روپے ریکارڈ کیا گیا، جو گزشتہ 20 برس کی بلند ترین سطح ہے۔

اقتصادی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ مارکیٹ میں بڑھتی ہوئی سرگرمی سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافے  کا اظہار ہے۔

مزید پڑھیں

Express News

پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا نیا ریکارڈ: تاریخ میں پہلی بار ایک لاکھ 87 ہزار پوائنٹس  کی سطح عبور

بازار حصص کے موجودہ اعداد و شمار ڈالر کے حساب سے بھی بلند سطح پر ہیں، جو ساڑھے 7 سال بعد بڑھ کر 74 ارب ڈالر تک پہنچ گئے ہیں۔

واضح رہے کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج ایک اور سنگ میل عبور ہوا ہے، جب مارکیٹ میں تاریخ ساز  تیزی کے نتیجے میں کے ایس ای 100 انڈیکس نے ایک لاکھ 87 ہزار پوائنٹس کی سطح کو عبور کرلیا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ایونجرز ڈومز ڈے: ایک اور پرانے کردار کی واپسی نے مداحوں کے دل جیت لیے

ایونجرز ڈومز ڈے: ایک اور پرانے کردار کی واپسی نے مداحوں کے دل جیت لیے

 Jan 07, 2026 02:42 PM |
مایا خان کی اپنی بھاری تنخواہ اور اس میں بڑی کٹوتی پر کھل کر گفتگو

مایا خان کی اپنی بھاری تنخواہ اور اس میں بڑی کٹوتی پر کھل کر گفتگو

 Jan 07, 2026 02:34 PM |
کیارا اڈوانی نے بیٹی سرایاہ کی پہلی جھلک شیئر کردی

کیارا اڈوانی نے بیٹی سرایاہ کی پہلی جھلک شیئر کردی

 Jan 07, 2026 11:34 AM |

متعلقہ

Express News

74ویں روز بھی ڈالر کی پستی کا سفر جاری، روپے کی قدر مزید بڑھ گئی

Express News

سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ، پاکستان میں 21 ہزار سے زائد نئی کمپنیاں رجسٹرڈ

Express News

سونا مزید مہنگا ہوگیا؛ عالمی و مقامی مارکیٹوں میں قیمت  میں آج بھی بڑا اضافہ

Express News

ڈی جی خان سیمنٹ کا پاکستان کی سب سے بڑی سنگل یومیہ کلنکر لائن کے قیام کا اعلان

Express News

بجلی سستی کرنے کا پلان سامنے آگیا، حکومت کی صارفین کو مزید ریلیف دینے کی تیاری

Express News

اسٹاک ایکسچینج کی اونچی اڑان، انڈیکس 1 لاکھ 85 ہزار کی نئی تاریخی سطح کو عبور کرگیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو