کراچی: فیکٹری میں سریا بنانے والی میشن زور دار دھماکے سے پھٹ گئی

بھاری گراری نما پرزہ فیکٹری کی دیوار کو توڑتا ہوا قریبی رہائشی مکان کی چھت پر جا گرا

اسٹاف رپورٹر January 07, 2026
کراچی:

منگھوپیر محمد خان کالونی میں واقع نجی سریا مل میں مشین کا پرزہ ٹوٹنے کا واقعے میں ایک شخص معمولی زخمی ہوگیا۔

تفصیلات کے مطابق منگھوپیر تھانےکے علاقے محمد خان کالونی میں واقع نجی سریا مل میں مشین کا پرزہ ٹوٹنے کا واقعہ پیش آیا۔

ابتدائی تحقیقات کے مطابق مشین کا بھاری گراری نما پرزہ ٹوٹ کر فیکٹری کی دیوار کو توڑتا ہوا مل سے متصل قریبی رہائشی مکان کی چھت پر جا گرا۔

واقعے کے نتیجے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تاہم 21 سالہ نوجوان نعمان ولد نصیر ہاتھ پر خراش آنے سے معمولی زخمی ہوگیا۔

واقعے کی اطلاع پر پولیس کی بھاری نفری جائے وقوعہ پر پہنچ گئی، قانونی و حفاظتی پہلوؤں سے واقعے کی مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں۔
