ایشیز: جیکب بیتھل کی پہلی ٹیسٹ سنچری، انگلینڈ کو برتری حاصل ہوگئی

ٹیسٹ کیریئر کی پہلی سنچری بنانے والے جیکب بیتھل 142 رنز بناکر ناقابل شکست ہیں

اسپورٹس ڈیسک January 07, 2026
facebook whatsup

ایشیز سیریز کے پانچویں اور آخری میچ میں جیکب بیتھل نے کیریئر کی پہلی سنچری اسکور کرکے انگلینڈ کو برتری دلوادی۔

سڈنی میں کھیلے جارہے میچ میں چوتھے روز کھیل کے اختتام تک انگلینڈ نے 8 وکٹوں کے نقصان پر 302 رنز بنالیے ہیں اور اسے آسٹریلیا کے خلاف 119 رنز کی برتری حاصل ہوگئی ہے۔

جیکب بیتھل 142 اور میتھیو پوٹس بغیر کوئی رن بنائے کریز پر موجود ہیں۔ بین ڈکٹ اور ہیری بروک 42، 42 رنز بناکر نمایاں رہے۔

آسٹریلیا کی جانب سے بیو ویبسٹر نے 3، اسکاٹ بولینڈ نے 2 مچل اسٹارک اور مائیکل نیسر نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔

مزید پڑھیں

Express News

ایشیز: کئی ملین ڈالرز کے مالی نقصان نے کرکٹ آسٹریلیا کے سی ای او کی نیندیں اڑا دیں

Express News

ایشیز: باکسنگ ڈے ٹیسٹ دو روز میں ختم، 113 سالہ قدیم ریکارڈ برابر

اس سے قبل آسٹریلیا نے چوتھے روز 518 رنز 7 کھلاڑی آؤٹ پر کھیل کا آغاز کیا تو پوری ٹیم 567 رنز پر آؤٹ ہوگئی۔

ٹریوس ہیڈ 163 رنز کی شاندار اننگز کھیل کر آؤٹ ہوئے۔ یہ ان کی رواں ایشیز سیریز میں تیسری سنچری ہے۔

مارنس لبوشین 48، کیمرون گرین 37، مائیکل نیسر 24، جیک ویدرالڈ 21، عثمان خواجہ 17 اور ایلکس کیری 16 رنز بناکر آؤٹ ہوئے جبکہ بیو ویبسٹر 71 رنز بناکر ناقابل شکست رہے۔

https://x.com/ESPNcricinfo/status/2008690048896823557?s=20

انگلینڈ کی جانب سے برائیڈن کارس اور جوش ٹنگ نے 3، 3، بین اسٹوکس نے 2 جبکہ جیکب بیتھل اور ول جیکس نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

میری تصاویر کیساتھ بھیک مانگی جارہی ہے، بشریٰ انصاری کا انکشاف

میری تصاویر کیساتھ بھیک مانگی جارہی ہے، بشریٰ انصاری کا انکشاف

 Jan 07, 2026 03:22 PM |
ایونجرز ڈومز ڈے: ایک اور پرانے کردار کی واپسی نے مداحوں کے دل جیت لیے

ایونجرز ڈومز ڈے: ایک اور پرانے کردار کی واپسی نے مداحوں کے دل جیت لیے

 Jan 07, 2026 02:42 PM |
مایا خان کی اپنی بھاری تنخواہ اور اس میں بڑی کٹوتی پر کھل کر گفتگو

مایا خان کی اپنی بھاری تنخواہ اور اس میں بڑی کٹوتی پر کھل کر گفتگو

 Jan 07, 2026 02:34 PM |

متعلقہ

Express News

سری لنکا کا پاکستان کیخلاف ٹی20 سیریز کے لیے اسکواڈ کا اعلان، اہم کھلاڑی کی ٹیم میں واپسی

Express News

انڈر 19 کرکٹر سمیر منہاس نے تیز ترین سنچری بنالی، بھارت کا عالمی ریکارڈ چکناچور

Express News

ملکی تاریخ کی سب سے بڑی انعامی رقم، کراچی میں اسکواش کے عالمی ایونٹ کا آغاز ہوگیا

Express News

آئی پی ایل سے نکالے گئے مستفیض الرحمان کی پی ایس ایل میں انٹری

Express News

قومی ویمن کرکٹر عمائمہ سہیل شادی کے بندھن میں بندھ گئیں

Express News

ایشیز: ہیڈ اور اسمتھ کی سنچریز، سڈنی ٹیسٹ میں آسٹریلیا کی پوزیشن مستحکم

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو