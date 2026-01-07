ایشیز: جیکب بیتھل کی پہلی ٹیسٹ سنچری، انگلینڈ کو برتری حاصل ہوگئی

ایشیز سیریز کے پانچویں اور آخری میچ میں جیکب بیتھل نے کیریئر کی پہلی سنچری اسکور کرکے انگلینڈ کو برتری دلوادی۔
سڈنی میں کھیلے جارہے میچ میں چوتھے روز کھیل کے اختتام تک انگلینڈ نے 8 وکٹوں کے نقصان پر 302 رنز بنالیے ہیں اور اسے آسٹریلیا کے خلاف 119 رنز کی برتری حاصل ہوگئی ہے۔
جیکب بیتھل 142 اور میتھیو پوٹس بغیر کوئی رن بنائے کریز پر موجود ہیں۔ بین ڈکٹ اور ہیری بروک 42، 42 رنز بناکر نمایاں رہے۔
آسٹریلیا کی جانب سے بیو ویبسٹر نے 3، اسکاٹ بولینڈ نے 2 مچل اسٹارک اور مائیکل نیسر نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔
اس سے قبل آسٹریلیا نے چوتھے روز 518 رنز 7 کھلاڑی آؤٹ پر کھیل کا آغاز کیا تو پوری ٹیم 567 رنز پر آؤٹ ہوگئی۔
ٹریوس ہیڈ 163 رنز کی شاندار اننگز کھیل کر آؤٹ ہوئے۔ یہ ان کی رواں ایشیز سیریز میں تیسری سنچری ہے۔
مارنس لبوشین 48، کیمرون گرین 37، مائیکل نیسر 24، جیک ویدرالڈ 21، عثمان خواجہ 17 اور ایلکس کیری 16 رنز بناکر آؤٹ ہوئے جبکہ بیو ویبسٹر 71 رنز بناکر ناقابل شکست رہے۔
https://x.com/ESPNcricinfo/status/2008690048896823557?s=20
انگلینڈ کی جانب سے برائیڈن کارس اور جوش ٹنگ نے 3، 3، بین اسٹوکس نے 2 جبکہ جیکب بیتھل اور ول جیکس نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔