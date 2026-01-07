پاکستانی نژاد کرکٹرز شامل کرنے والی ٹیموں کو بھارتی ویزا حاصل کرنے میں مشکلات

ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ 2026 کیلیے اپنے اسکواڈ میں پاکستانی نژاد کرکٹرز شامل کرنے والی پانچ ٹیموں کو بھارتی ویزا حاصل کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔
ذرائع کے مطابق کینیڈا، اٹلی، عمان، امریکا اور یو اے ای نے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) کو خط لکھ کر ویزا حاصل کرنے میں مشکلات سے متعلق آگاہ کردیا ہے۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ آئی سی سی اور بی سی سی آئی کی جانب سے ان ممالک کو تاحال کوئی جواب نہیں دیا گیا۔
ماضی میں بھی انگلینڈ ٹیم کے دو پاکستانی نژاد کھلاڑیوں کو انتہائی تاخیر سے ویزے دیے گئے تھے۔
انگلش ٹیم کے شعیب بشیر اور ثاقب محمود ویزا مسائل کی وجہ سے چند میچز نہیں کھیل سکے تھے۔
برطانوی پاسپورٹ رکھنے کے باجود پاکستان سے تعلق پر ویزا مسائل ہوتے ہیں۔ بھارتی حکومت کی سخت پالیسیز کی وجہ سے پاکستانی نژاد کھلاڑیوں کو ویزا حاصل کرنے میں 90 روز بھی لگ جاتے ہیں۔
واضح رہے کہ ورلڈکپ کا باقاعدہ آغاز 7 فروری سے ہونا ہے۔