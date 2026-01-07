کراچی: شہر میں بھتہ خوری کا منظم نیٹ ورک جیل میں بننے کا انکشاف

بھتہ خوری میں ملوث گروپ لڑکوں کو فائرنگ اور دھمکانے کے ایک لاکھ سے 50 ہزار روپے دیا کرتے تھے، تفتیش میں انکشاف

شاہ میر خان January 07, 2026
—فائل فوٹو
کراچی:

شہر میں بھتہ خوری کا منظم نیٹ ورک جیل میں بننے کا انکشاف ہوا ہے اور یہ نیٹ ورک 2022 میں فعال ہوا۔

ایکپسریس نیوز کے مطابق پولیس کے اسپیشل انوسٹی گیشن یونٹ (ایس آئی یو) کے ہاتھوں گرفتار بھتہ خوری کے منظم نیٹ ورک کے کارندوں جواد عرف واجہ ، شاہ زیب اور ریحان سے تفتیش مکمل کرلی گئی ہے۔

تفتیش میں انکشاف ہوا ہے کہ نیٹ ورک 2022 میں فعال ہوا اور اس دوران بدنام زمانہ بھتہ خوف جواد عرف واجہ نے بتایا کہ صمد کاٹھیاواری سے میری ملاقات جیل میں ہوئی تھی۔

ملزم نے بتایا کہ 2022 میں باہر آکر دوبارہ نیٹ ورک کے کارندوں سے ملاقاتیں ہوئیں، ماضی میں موبائلز کی خرید وفروخت کا کام بھی کرچکا ہوں۔

گرفتار ملزم شاہ زیب نے بتایا کہ ماضی میں کار شو رومز پر کام کرتا رہا ہوں، کار شورومز سے بھتہ کی ٹپ میں نے دی تھی اور جواد کے کہنے پر مجھے ریحان لڑکے اور سمز  فراہم کرتا تھا۔

تفتیش کے دوران انکشاف ہوا کہ نیٹ ورک لڑکوں کو فائرنگ اور دھمکانے کے ایک لاکھ سے 50 ہزار روپے دیا کرتے  تھے۔

یاد رہے کہ ملزمان جواد عرف واجہ اور شاہ زیب کو کراچی میں قادری ہاؤس سے گرفتار کیا گیا تھا۔
