اسلام آباد میں نوجوانوں کیلئے ویپنگ، ای سگریٹ کے خلاف بڑا ایکشن، بل پیش

​وزارت صحت کی جانب سے بل کے نفاذ کے لیے جامع پلان تیار کیا گیا ہے

رضیہ خان January 07, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل
اسلام آباد:

​نوجوانوں کے لیے ویپنگ اور ای سگریٹ کے خلاف اہم اقدامات کرتے ہوئے سینیٹ کی قائمہ کمیٹی برائے صحت میں پیش کردہ ‘الیکٹرانک نکوٹین ڈیلیوری سسٹم ریگولیشن بل’  میں سخت سزاؤں کی تجویز دی گئی ہے۔

سینیٹر سرمد علی کی جانب سے قائمہ کمیٹی صحت میں پیش کردہ بل میں مؤقف اپنایا گیا ہے کہ ​تعلیمی اداروں کے قریب ویپ کی فروخت پر مکمل پابندی عائد کی جائے اور 18 سال سے کم عمر افراد کو ویپ بیچنا اب جرم ہوگا اور سخت سزائیں مقرر کی جائیں۔

بل میں کہا گیا کہ اسکولوں اور کالجوں کے 50 میٹر کی حدود میں ویپ کی فروخت پر پابندی، ​عوامی مقامات، پارکس اور سرکاری دفاتر میں بھی ویپنگ ممنوع قرار دی جائے۔

تجویز دی گئی ہے کہ ​سوشل میڈیا اور ٹی وی پر ویپ کے اشتہارات پر مکمل بلیک آؤٹ کیا جائے اور نکوٹین کی مقدار 40mg/ml  تک محدود اور پیکنگ پر وارننگ لکھنا لازمی قرار دیا جائے۔

سزاؤں کے حوالے سے مؤقف اپنایا گیا ہے کہ ​خلاف ورزی کرنے والوں کو 50 ہزار روپے جرمانہ اور قانونی کارروائی کا سامنا کرنا ہوگا۔

اسی طرح تجویز دی گئی ہے کہ ​آن لائن ویپ فروخت کرنے والی کمپنیوں کے لیے "عمر کی تصدیق" کا نظام لازمی قرار دیا جائے۔

​وزارت صحت کی جانب سے بل کے نفاذ کے لیے جامع پلان تیار کیا گیا جس کے مطابق ​​ویپ اب سگریٹ کے برابر اور عوامی ٹرانسپورٹ میں استعمال پر پابندی عائد ہوگی۔

اس حوالے سے بتایا گیا کہ ​نوجوانوں کی صحت پر سمجھوتہ نہیں ہوگا، ​غیر معیاری ای-لیکویڈ کی اسمگلنگ پر بھاری جرمانے عائد ہوں گے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

کترینہ کیف اور وکی کوشل نے پیدائش کے دو ماہ بعد بیٹے کا نام بتا دیا

کترینہ کیف اور وکی کوشل نے پیدائش کے دو ماہ بعد بیٹے کا نام بتا دیا

 Jan 07, 2026 06:53 PM |
صبا قمر کے خلاف متنازع بیانات، صحافی نے معافی مانگ لی

صبا قمر کے خلاف متنازع بیانات، صحافی نے معافی مانگ لی

 Jan 07, 2026 04:59 PM |
الیکشن کیمپین کے دوران آتش بازی سے بالی ووڈ اداکارہ کی رہائشی بلڈنگ میں آتشزدگی

الیکشن کیمپین کے دوران آتش بازی سے بالی ووڈ اداکارہ کی رہائشی بلڈنگ میں آتشزدگی

 Jan 07, 2026 04:09 PM |

متعلقہ

Express News

پاک افغان سرحد کی بندش سے سبزیوں کی قیمتوں میں نمایاں کمی

Express News

کراچی میں کچرا جلانے والوں کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کا فیصلہ

Express News

محکمہ موسمیات کی ملک میں شدید ترین سرد موسم کی تردید

Express News

کراچی میں بیٹے کی شکایت لے کر آنے والے شخص نے پڑوسی کو قتل کردیا گیا

Express News

مذاکرات موجودہ پارلیمنٹ کی چھٹی کرنے کیلئے ہوں گے، محمود خان اچکزئی

Express News

کراچی؛ مائی کلاچی روڈ پر مین ہول سے 4 لاشیں برآمد ہونے کے واقعے میں اہم پیشرفت

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو