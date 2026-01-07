غزہ جنگ بندی کو بچانے کیلیے حماس کی آخری کوشش؛ اسرائیل کو بھاگنے نہیں دیں گے

اسرائیل نے دھمکی دی ہے کہ آخری یرغمالی کی لاش ملے بغیر جنگ بندی کا اگلا مرحلہ شروع نہیں ہوگا

ویب ڈیسک January 07, 2026
facebook whatsup
حماس نے ریڈ کراس کے تعاون سے آخری اسرائیلی یرغمالی کی لاش کی تلاش دوبارہ شروع کردی

حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈز نے ریڈ کراس کے تعاون سے غزہ شہر کے مشرقی علاقے زیتون میں آخری باقی اسرائیلی یرغمالی کی لاش کی تلاش دوبارہ شروع کر دی۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق یہ تلاش اسرائیلی پولیس کے ماسٹر سارجنٹ ران گوِلی کی لاش کے لیے کی جا رہی ہے، جو حماس کے 7 اکتوبر 2023 کے حملے کے دوران کِبٹز الومیم کا دفاع کرتے ہوئے ہلاک ہوئے تھے۔

فلسطینی میڈیا کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی پولیس اہلکار کی لاش کو حماس کے جنگجو اپنے ہمراہ غزہ لے آئے تھے اور لاش کو مشرقی علاقے میں رکھا گیا تھا۔

بعد ازاں اسرائیلی بمباری کے باعث غزہ کا مشرقی علاقہ مکمل طور پر کھنڈر بن گیا جس کے باعث لاش کہیں گم ہوگئی اور تلاش کی پہلی کوشش ناکام ہوگئی تھی۔

لاش کی تلاش کے دوبارہ آغاز کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی جس میں حماس کے مسلح افراد، ریڈ کراس کی گاڑیاں اور بلڈوزرز کو علاقے میں کام کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔

تاہم اس کارروائی میں فلسطینی اسلامی جہاد (PIJ) کے عسکری ونگ سرایا القدس کی شمولیت نظر نہیں آ رہی حالانکہ ابتدا میں لاش انہی کے قبضے میں تھی۔

خیال رہے کہ اسرائیلی حکومت واضح طور پر اعلان کر چکی ہے کہ جب تک ران گوِلی کی لاش واپس نہیں کی جاتی، غزہ جنگ بندی معاہدے کے اگلے مرحلے پر پیش رفت نہیں کی جائے گی۔

یروشلم میں اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کی سرکاری رہائش گاہ کے باہر بھی ان کی لاش کی واپسی کے لیے مظاہرے کیے گئے تھے۔

یاد رہے کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان قطر، مصر اور امریکا کی ثالثی میں جنگ بندی کا معاہدہ طے پایا تھا جس کے بعد یرغمالیوں کے بدلے فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا گیا۔

حماس نے اسرائیل پر اپنے 7 اکتوبر 2023 کو کیے گئے حملے میں 251 اسرائیلی فوجیوں اور باشندوں کو یرغمال بناکر غزہ لے آئے تھے۔

جن میں سے تقریباً تمام ہی زندہ یرغمالیوں کو واپس اسرائیل بھیج دیا گیا جس کے بدلے میں سیکڑوں فلسطینی قیدیوں کو اسرائیلی جیلوں سے رہائی نصیب ہوئی۔

علاوہ ازیں حماس کے پاس غزہ میں جتنے اسرائیلی یرغمالیوں کی لاشیں موجود تھیں انھیں بھی واپس کردیا گیا۔ بس ایک لاش باقی ہے جس کی تلاش جاری ہے۔

اس کے بدلے میں اسرائیل نے بھی حراست میں بہیمانہ تشدد سے جاں بحق ہونے والے فلسطینی قیدیوں کی لاشیں واپس کی ہیں۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

شیفالی شاہ نے اپنی پہلی شادی ٹوٹنے پر خاموشی توڑ دی

شیفالی شاہ نے اپنی پہلی شادی ٹوٹنے پر خاموشی توڑ دی

 Jan 07, 2026 07:33 PM |
کترینہ کیف اور وکی کوشل نے پیدائش کے دو ماہ بعد بیٹے کا نام بتا دیا

کترینہ کیف اور وکی کوشل نے پیدائش کے دو ماہ بعد بیٹے کا نام بتا دیا

 Jan 07, 2026 06:53 PM |
صبا قمر کے خلاف متنازع بیانات، صحافی نے معافی مانگ لی

صبا قمر کے خلاف متنازع بیانات، صحافی نے معافی مانگ لی

 Jan 07, 2026 04:59 PM |

متعلقہ

Express News

ترک صدر طیب اردوان کی ہتک عزت پر اپوزیشن رہنما کو قید کی سزا

Express News

وینزویلا کے ملٹری آپریشن میں بہت سے فوجی مارے گئے؛ ٹرمپ کے انکشاف نے ہلچل مچادی

Express News

بھارت میں عدالتوں کو بم دھماکوں سے اُڑانے کی دھمکی؛ علاقے میں خوف و ہراس

Express News

مادورو کی گرفتاری پر شرط لگانے والا جواری مالا مال ہوگیا؛ کتنے ڈالرز کمائے؟

Express News

برطانیہ میں فلسطین کا سفارت خانہ باضابطہ طور پر فعال ہوگیا

Express News

100 سالہ مہاتیر محمد گھر میں گرنے کے باعث شدید زخمی؛ اسپتال منتقل

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو