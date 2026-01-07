بنگلہ دیشی ائیرلائن کی ڈھاکا سے کراچی کے لیے پروازوں کا شیڈول جاری

پہلی پرواز 29 جنوری کو ڈھاکہ سے کراچی کے لیے روانہ ہوگی

اسٹاف رپورٹر January 07, 2026
facebook whatsup
امارات جانے والے مسافروں کو رقم اور واپسی کے ٹکٹ سمیت کچھ شرائط پوری کرنا ہوں گی(فوٹو، فائل)
کراچی:

بنگلہ دیش کی بیمان ائیرلائن نے ڈھاکا سے کراچی کے لیے پروازوں کا شیڈول جاری کردیا، پہلی پرواز 29 جنوری کو ڈھاکہ سے کراچی کے لیے روانہ ہوگی۔

ذرائع کے مطابق پاکستان بنگلادیش کے درمیان براہ راست فضائی رابطے کی بحالی کے تناظر میں اہم پیش رفت ہوئی ہے، کئی سال بعد بنگلہ دیش کی بیمان ائیرلائن کی پہلی پرواز 29 جنوری کو ڈھاکہ سے کراچی کے لیے روانہ ہوگی، ابتدائی طور پر بیمان ائیر ڈھاکہ اور کراچی کے درمیان ہفتہ وار2 پروازیں چلائےگی۔

ذرائع کے مطابق بیمان ائیرلائن نے ڈھاکہ سے کراچی کے لیے براہ راست پروازوں پر بکنگ شروع کردی ہے بکنگ کھلتے ہی پہلی پروازوں کی تمام نشستوں کو گھنٹوں میں مکمل کرلیا گیا۔

پاکستان بنگلادیش کے درمیان فضائی رابطے کی بحالی پر دونوں ملکوں کےعوام پرجوش ہیں، سول ایوی ایشن اتھارٹی نے حکومتی ہدایات پر بیمان ائیرلائن کو کراچی کے لیے براہ راست پروازوں کی اجازت چند دن قبل دی تھی۔۔

واضح رہے کہ پی آئی اے اور بیمان ائیرلائن کے درمیان کارگوکی نقل وحمل کےلیےگذشتہ ماہ معاہدہ طے پاچکا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

شیفالی شاہ نے اپنی پہلی شادی ٹوٹنے پر خاموشی توڑ دی

شیفالی شاہ نے اپنی پہلی شادی ٹوٹنے پر خاموشی توڑ دی

 Jan 07, 2026 07:33 PM |
کترینہ کیف اور وکی کوشل نے پیدائش کے دو ماہ بعد بیٹے کا نام بتا دیا

کترینہ کیف اور وکی کوشل نے پیدائش کے دو ماہ بعد بیٹے کا نام بتا دیا

 Jan 07, 2026 06:53 PM |
صبا قمر کے خلاف متنازع بیانات، صحافی نے معافی مانگ لی

صبا قمر کے خلاف متنازع بیانات، صحافی نے معافی مانگ لی

 Jan 07, 2026 04:59 PM |

متعلقہ

Express News

پاک افغان سرحد کی بندش سے سبزیوں کی قیمتوں میں نمایاں کمی

Express News

کراچی میں کچرا جلانے والوں کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کا فیصلہ

Express News

محکمہ موسمیات کی ملک میں شدید ترین سرد موسم کی تردید

Express News

کراچی میں بیٹے کی شکایت لے کر آنے والے شخص نے پڑوسی کو قتل کردیا گیا

Express News

مذاکرات موجودہ پارلیمنٹ کی چھٹی کرنے کیلئے ہوں گے، محمود خان اچکزئی

Express News

کراچی؛ مائی کلاچی روڈ پر مین ہول سے 4 لاشیں برآمد ہونے کے واقعے میں اہم پیشرفت

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو