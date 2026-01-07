نئے صوبے بننے کی راہ میں قومی اسمبلی رکاوٹ ہے، رہنما پی پی پی

میرے بچے اپنی جیت کے ساتھ فارم 47 کبھی نہیں جوڑیں گے، انتخابات شفاف نہیں ہوئے تو میرا خاندان الیکشن نہیں لڑے گا

افضال طالب January 07, 2026
facebook whatsup
—فوٹو: فائل
لاہور:

پاکستان پیپلزپارٹی (پی پی پی) کے سینئر رہنما اور سابق گورنر پنجاب مخدوم احمد محمود نے ملک میں نئے صوبے بنانے پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ نئے صوبے بننے کی راہ میں قومی اسمبلی رکاوٹ ہے۔

سابق گورنر پنجاب اور صدر پاکستان پیپلزپارٹی جنوبی پنجاب مخدوم احمد محمود نے لاہور میں میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ عام انتخابات شفاف نہیں ہوئے تو میرا خاندان الیکشن نہیں لڑے گا۔

انہوں نے کہا کہ میرے بچے اپنی جیت کے ساتھ فارم 47 کبھی نہیں جوڑیں گے۔

ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں آصف زرداری سے بڑا ڈونر کوئی نہیں ہے۔

سابق گورنر نے کہا کہ پنجاب اسمبلی سے نئے صوبے بنانے کی قرار داد پر عمل درآمد کیے بغیر گزارا نہیں، نیا  صوبہ دیے بغیر سرائیکی عوام کو انصاف نہیں دیا جا سکتا۔

مخدوم احمد محمود نے کہا کہ نئے صوبے بننے کی راہ میں قومی اسمبلی رکاوٹ ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

شیفالی شاہ نے اپنی پہلی شادی ٹوٹنے پر خاموشی توڑ دی

شیفالی شاہ نے اپنی پہلی شادی ٹوٹنے پر خاموشی توڑ دی

 Jan 07, 2026 07:33 PM |
کترینہ کیف اور وکی کوشل نے پیدائش کے دو ماہ بعد بیٹے کا نام بتا دیا

کترینہ کیف اور وکی کوشل نے پیدائش کے دو ماہ بعد بیٹے کا نام بتا دیا

 Jan 07, 2026 06:53 PM |
صبا قمر کے خلاف متنازع بیانات، صحافی نے معافی مانگ لی

صبا قمر کے خلاف متنازع بیانات، صحافی نے معافی مانگ لی

 Jan 07, 2026 04:59 PM |

متعلقہ

Express News

پاک افغان سرحد کی بندش سے سبزیوں کی قیمتوں میں نمایاں کمی

Express News

کراچی میں کچرا جلانے والوں کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کا فیصلہ

Express News

محکمہ موسمیات کی ملک میں شدید ترین سرد موسم کی تردید

Express News

کراچی میں بیٹے کی شکایت لے کر آنے والے شخص نے پڑوسی کو قتل کردیا گیا

Express News

مذاکرات موجودہ پارلیمنٹ کی چھٹی کرنے کیلئے ہوں گے، محمود خان اچکزئی

Express News

کراچی؛ مائی کلاچی روڈ پر مین ہول سے 4 لاشیں برآمد ہونے کے واقعے میں اہم پیشرفت

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو