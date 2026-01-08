شدید دھند کے باعث موٹر وے کے مختلف سیکشنز پر ٹریفک معطل

سفر سے قبل موٹروے پولیس ہیلپ لائن یا ٹریفک صورتحال سے آگاہی حاصل کریں، ترجمان

اسٹاف رپورٹر January 08, 2026
لاہور:

موٹر وے پولیس کے مطابق شدید دھند کے باعث ملک کی مختلف موٹرویز پر ٹریفک عارضی طور پر معطل کر دی گئی ہے۔

موٹروے ایم ون پشاور سے صوابی اور پشاور سے برہان تک بند کر دی گئی ہے، جبکہ موٹروے ایم 14 ہکلہ سے ڈی آئی خان اور تراپ تا عیسیٰ خیل کے حصے میں بھی آمد و رفت روک دی گئی ہے۔

اسی طرح موٹروے ایم ٹو دھند کے باعث للّہ سے کوٹ مومن تک بند کر دی گئی ہے، جبکہ مین ٹول پلازہ اسلام آباد سے کلر کہار تک بجانب لاہور ٹریفک معطل ہے۔

Express News

پنجاب اور خیبر پختونخوا میں دھند کے ڈیرے، موٹر وے اور شاہراہیں ٹریفک کے لیے بند

Express News

موٹر وے ایم 4 کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا، ایم ون اور ٹو تاحال بند

موٹر وے پولیس کا کہنا ہے کہ موٹرویز بند کرنے کا مقصد ممکنہ حادثات سے بچاؤ اور موٹروے استعمال کرنے والوں کی جان و مال کی حفاظت کو یقینی بنانا ہے۔

شہریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ غیر ضروری سفر سے گریز کریں اور سفر سے قبل موٹروے پولیس ہیلپ لائن یا ٹریفک صورتحال سے آگاہی حاصل کریں۔
