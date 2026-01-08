شدید دھند کے باعث موٹر وے کے مختلف سیکشنز پر ٹریفک معطل

لاہور:
موٹر وے پولیس کے مطابق شدید دھند کے باعث ملک کی مختلف موٹرویز پر ٹریفک عارضی طور پر معطل کر دی گئی ہے۔
موٹروے ایم ون پشاور سے صوابی اور پشاور سے برہان تک بند کر دی گئی ہے، جبکہ موٹروے ایم 14 ہکلہ سے ڈی آئی خان اور تراپ تا عیسیٰ خیل کے حصے میں بھی آمد و رفت روک دی گئی ہے۔
اسی طرح موٹروے ایم ٹو دھند کے باعث للّہ سے کوٹ مومن تک بند کر دی گئی ہے، جبکہ مین ٹول پلازہ اسلام آباد سے کلر کہار تک بجانب لاہور ٹریفک معطل ہے۔
موٹر وے پولیس کا کہنا ہے کہ موٹرویز بند کرنے کا مقصد ممکنہ حادثات سے بچاؤ اور موٹروے استعمال کرنے والوں کی جان و مال کی حفاظت کو یقینی بنانا ہے۔
شہریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ غیر ضروری سفر سے گریز کریں اور سفر سے قبل موٹروے پولیس ہیلپ لائن یا ٹریفک صورتحال سے آگاہی حاصل کریں۔