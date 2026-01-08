کراچی، ایس آئی یو اور ٹاسک فورس کے منشیات فروشوں کے خلاف مشترکہ آپریشن، ایک ہلاک، ایک زخمی گرفتار

ملزم کے قبضے سے ایک رائفل، گولیاں اور بھاری مقدار میں منشیات برآمد ہوئی

اسٹاف رپورٹر January 08, 2026
facebook whatsup
کراچی:

شہر قائد کے مختلف علاقوں میں ایس آئی یو اور ٹاسک فورس نے منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں کیں جن کے دوران شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔

شریف آباد میں ایک مبینہ آپریشن کے دوران ایک منشیات فروش ہلاک اور اس کے قبضے سے بھاری مقدار میں منشیات اور اسلحہ برآمد ہوا۔

دو طرفہ فائرنگ کے دوران پولیس موبائل کو بھی نقصان پہنچا۔ ہلاک ملزم کا سابقہ مجرمانہ ریکارڈ اور شناخت کا عمل جاری ہے، جبکہ تلاش ڈیوائس کے ذریعے مزید تفصیلات حاصل کی جا رہی ہیں۔

نادرن بائی پاس پر ویگو ڈالے میں سوار دیگر منشیات فروشوں سے فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس میں ایک ملزم زخمی حالت میں گرفتار ہوا۔

زخمی ملزم کو علاج کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا اور اس کی شناخت اور سابقہ مجرمانہ ریکارڈ چیک کیا جا رہا ہے۔

ملزم کے قبضے سے ایک رائفل، گولیاں اور بھاری مقدار میں منشیات برآمد ہوئی۔ ڈیوٹی افسران نے مزید قانونی کارروائی جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔

ایس ایس پی ایس آئی یو محمد عمران خان کے مطابق یہ کارروائیاں شہر میں منشیات فروشوں کی سرکوبی اور شہریوں کی حفاظت کے لیے کی گئی ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

پیسوں کی لالچ؛ لائیواسٹریمنگ میں بے تحاشا منشیات کے استعمال نے انفلوئنسر کی جان لے لی

پیسوں کی لالچ؛ لائیواسٹریمنگ میں بے تحاشا منشیات کے استعمال نے انفلوئنسر کی جان لے لی

 Jan 08, 2026 12:15 AM |
نصیب سے زیادہ نہ شہرت ملے گی نہ فالوورز؛ صبا فیصل کا گمراہ کن خبروں پر کھرا سچ

نصیب سے زیادہ نہ شہرت ملے گی نہ فالوورز؛ صبا فیصل کا گمراہ کن خبروں پر کھرا سچ

 Jan 07, 2026 11:24 PM |
شیفالی شاہ نے اپنی پہلی شادی ٹوٹنے پر خاموشی توڑ دی

شیفالی شاہ نے اپنی پہلی شادی ٹوٹنے پر خاموشی توڑ دی

 Jan 07, 2026 07:33 PM |

متعلقہ

Express News

کراچی، صنعتی ایریا سے چادر میں لپٹی خاتون کی ملنے والی لاش کی شناخت ہو گئی

Express News

کراچی: شہر میں بھتہ خوری کا منظم نیٹ ورک جیل میں بننے کا انکشاف

Express News

بیرون ملک سے آنے والی منشیات کی کھیپ کا مرکزی ملزم گرفتار

Express News

ادھار کی رقم 500 روپے واپس مانگنے پر نوجوان قتل

Express News

کراچی: شہری کے ہاتھوں زخمی ہونے کے بعد ڈکیتی کا ڈھونگ رچانے والا ڈاکو گرفتار

Express News

نیو کراچی لیدر فیکٹری میں ملزمان تالے کاٹ کر لاکھوں مالیت کا قیمتی سامان لے گئے

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو