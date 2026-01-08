کراچی، ایس آئی یو اور ٹاسک فورس کے منشیات فروشوں کے خلاف مشترکہ آپریشن، ایک ہلاک، ایک زخمی گرفتار

کراچی:
شہر قائد کے مختلف علاقوں میں ایس آئی یو اور ٹاسک فورس نے منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں کیں جن کے دوران شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔
شریف آباد میں ایک مبینہ آپریشن کے دوران ایک منشیات فروش ہلاک اور اس کے قبضے سے بھاری مقدار میں منشیات اور اسلحہ برآمد ہوا۔
دو طرفہ فائرنگ کے دوران پولیس موبائل کو بھی نقصان پہنچا۔ ہلاک ملزم کا سابقہ مجرمانہ ریکارڈ اور شناخت کا عمل جاری ہے، جبکہ تلاش ڈیوائس کے ذریعے مزید تفصیلات حاصل کی جا رہی ہیں۔
نادرن بائی پاس پر ویگو ڈالے میں سوار دیگر منشیات فروشوں سے فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس میں ایک ملزم زخمی حالت میں گرفتار ہوا۔
زخمی ملزم کو علاج کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا اور اس کی شناخت اور سابقہ مجرمانہ ریکارڈ چیک کیا جا رہا ہے۔
ملزم کے قبضے سے ایک رائفل، گولیاں اور بھاری مقدار میں منشیات برآمد ہوئی۔ ڈیوٹی افسران نے مزید قانونی کارروائی جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔
ایس ایس پی ایس آئی یو محمد عمران خان کے مطابق یہ کارروائیاں شہر میں منشیات فروشوں کی سرکوبی اور شہریوں کی حفاظت کے لیے کی گئی ہیں۔