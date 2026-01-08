شاہین آفریدی سے متعلق بڑی خوشخبری سامنے آگئی

قومی کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بولر شاہین شاہ آفریدی اگلے ہفتے بولنگ پریکٹس شروع کردیں گے۔
لاہور قلندرز کے ٹیلنٹ ہنٹ ایونٹ کے دوران میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ پی سی بی میڈیکل ٹیم کی زیرنگرانی میری بحالی کا عمل جاری ہے۔
انہوں نے کہا کہ ان دنوں میں جم میں محنت کے ساتھ ساتھ بیٹنگ پریکٹس بھی کررہا ہوں اور اگلے ہفتے بولنگ کرنا بھی شروع کردوں گا۔
شاہین آفریدی نے کہا کہ ایم آر آئی رپورٹ زیادہ تشویشناک نہیں تھی، میرے گھٹنے کی ہڈی پر معمولی سوجن ہے، ایک ماہ نہیں بلکہ ایک ہفتے میں ٹھیک ہو جائے گا۔
یاد رہے کہ شاہین آفریدی بگ بیش لیگ کے دوران گھٹنے کی انجری کا شکار ہو گئے تھے۔
وہ آئندہ ماہ شیڈول ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ سے قبل فٹ ہونے کے لیے پر امید ہیں۔