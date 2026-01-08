شاہین آفریدی سے متعلق بڑی خوشخبری سامنے آگئی

شاہین آفریدی بگ بیش لیگ کے دوران گھٹنے کی انجری کا شکار ہو گئے تھے

اسپورٹس ڈیسک January 08, 2026
قومی کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بولر شاہین شاہ آفریدی اگلے ہفتے بولنگ پریکٹس شروع کردیں گے۔

لاہور قلندرز کے ٹیلنٹ ہنٹ ایونٹ کے دوران میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ پی سی بی میڈیکل ٹیم کی زیرنگرانی میری بحالی کا عمل جاری ہے۔

انہوں نے کہا کہ ان دنوں میں جم میں محنت کے ساتھ ساتھ بیٹنگ پریکٹس بھی کررہا ہوں اور اگلے ہفتے بولنگ کرنا بھی شروع کردوں گا۔

شاہین آفریدی نے کہا کہ ایم آر آئی رپورٹ زیادہ تشویشناک نہیں تھی، میرے گھٹنے کی ہڈی پر معمولی سوجن ہے، ایک ماہ نہیں بلکہ ایک ہفتے میں ٹھیک ہو جائے گا۔

یاد رہے کہ شاہین آفریدی بگ بیش لیگ کے دوران گھٹنے کی انجری کا شکار ہو گئے تھے۔

وہ آئندہ ماہ شیڈول ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ سے قبل فٹ ہونے کے لیے پر امید ہیں۔
