پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج بھی تاریخ ساز تیزی، انڈیکس  نئی بلند ترین سطح پر

رواں کاروباری ہفتے کے آغاز سے پی ایس ایکس میں شاندار تیزی کا رجحان ہے

اسٹاف رپورٹر January 08, 2026
facebook whatsup
کراچی:

پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں  آج بھی تاریخ ساز تیزی کا رجحان ہے، جس کے نتیجے میں انڈیکس نئی بلند ترین سطح کو چھو چکا ہے۔

بازار حصص میں آج (جمعرات کے روز) کاروبار کا آغاز 454 پوائنٹس کی تیزی کے ساتھ ہوا، جس کے بعد کے ایس ای 100 انڈیکس بڑھ کر ایک لاکھ 86 ہزار 973 پوائنٹس کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔

بعد ازاں مارکیٹ میں 605 پوائنٹس کی تیزی نے انڈیکس کو ایک لاکھ 87 ہزار 124 پوائنٹس کی بلند ترین سطح پر پہنچایا، تاہم مختصر دورانیے کے لیے مارکیٹ پر مندی کا رجحان دکھائی دیا، جس کے بعد ایک بار پھر سرمایہ کاروں کے پراعتماد اظہار نے 856 پوائنٹس کی تیزی کے ساتھ انڈیکس کو ایک لاکھ 87 ہزار 374 پوائنٹس کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچا دیا۔

واضح رہے کہ رواں کاروباری ہفتے کے آغاز سے پی ایس ایکس میں شاندار تیزی کا رجحان ہے اور اس دوران انڈیکس نے کئی نئی نفسیاتی سطحوں کو عبور کرکے بلندی کے ریکارڈ قائم کیے ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

کترینا اور وکی کوشل کے بیٹے کا فلم ’اڑی‘ سے تعلق سوشل میڈیا پر موضوع بحث بن گیا

کترینا اور وکی کوشل کے بیٹے کا فلم ’اڑی‘ سے تعلق سوشل میڈیا پر موضوع بحث بن گیا

 Jan 08, 2026 11:00 AM |
پیسوں کی لالچ؛ لائیواسٹریمنگ میں بے تحاشا منشیات کے استعمال نے انفلوئنسر کی جان لے لی

پیسوں کی لالچ؛ لائیواسٹریمنگ میں بے تحاشا منشیات کے استعمال نے انفلوئنسر کی جان لے لی

 Jan 08, 2026 12:15 AM |
نصیب سے زیادہ نہ شہرت ملے گی نہ فالوورز؛ صبا فیصل کا گمراہ کن خبروں پر کھرا سچ

نصیب سے زیادہ نہ شہرت ملے گی نہ فالوورز؛ صبا فیصل کا گمراہ کن خبروں پر کھرا سچ

 Jan 07, 2026 11:24 PM |

متعلقہ

Express News

پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ایک اور تاریخ رقم؛ کیپٹلائزیشن پہلی بار بلند ترین سطح پر

Express News

27واں آئی ٹی سی این ایشیا 2026 آئندہ ماہ لاہور میں منعقد ہوگا

Express News

پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا نیا ریکارڈ: تاریخ میں پہلی بار ایک لاکھ 87 ہزار پوائنٹس  کی سطح عبور

Express News

کراچی، موسم مزید سرد ہونے کا امکان، فضائی معیار بدستور انتہائی مضر صحت

Express News

74ویں روز بھی ڈالر کی پستی کا سفر جاری، روپے کی قدر مزید بڑھ گئی

Express News

سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ، پاکستان میں 21 ہزار سے زائد نئی کمپنیاں رجسٹرڈ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو