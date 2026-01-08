ایف آئی اے کی کارروائی، سمندری راستے سے ایران جانے کی کوشش ناکام، 24 گرفتار

کوئٹہ ایف آئی اے کمپوزٹ سرکل گوادر کی کارروائی میں سمندری راستے سے ایران جانے کی کوشش ناکام بنادی گئی ہے اور 24 ملزمان گرفتار کرلیے گئے ہیں۔
وفاقی تحقیقاتی ادارے (ایف آئی اے) کے کمپوزٹ سرکل گوادر نے جیونی کے علاقے میں ایک بڑی کارروائی کرتے ہوئے غیر قانونی طور پر سمندر کے راستے ایران جانے کی کوشش کرنے والے 24 افراد کو گرفتار کر لیا۔
ایف آئی اے حکام کے مطابق گرفتار ملزمان کا تعلق پنجاب کے مختلف اضلاع سے ہے۔ ان میں سب سے زیادہ 12 افراد گوجرانوالہ، 3 راجن پور، 2 مظفر گڑھ سے تعلق رکھتے ہیں جبکہ باقی 7 ملزمان سرگودھا، قصور، گجرات، سیالکوٹ، ساہیوال، ملتان اور رحیم یار خان کے رہائشی ہیں۔
حکام کا کہنا ہے کہ ملزمان پاکستان سے سمندری راستے کے ذریعے ایران جا رہے تھے اور ابتدائی تفتیش سے معلوم ہوا ہے کہ ان کا ارادہ ایران سے آگے غیر قانونی طور پر دیگر ممالک جانے کا تھا۔
ایف آئی اے نے تمام ملزمان کے خلاف انسانی اسمگلنگ اور غیر قانونی ہجرت کے الزامات تحت مقدمہ درج کر لیا ہے اور تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ادارے کا کہنا ہے کہ انسانی اسمگلنگ کے نیٹ ورکس کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔