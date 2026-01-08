ٹینس کی بدترین کھلاڑی کی ویڈیو وائرل، پروفیشنل ٹینس ایونٹ میں شرکت پر سوالات اٹھ گئے

اگرچہ انہوں نے 14 سال کی عمر میں ٹینس کھیلنا شروع کیا تھا، لیکن یہ ان کا پہلا ٹور لیول میچ تھا

اسپورٹس ڈیسک January 08, 2026
facebook whatsup

پروفیشنل ٹینس ٹورنامنٹ میں وائلڈ کارڈ کے ذریعے شامل ہونے والی کھلاڑی غیر معمولی ناقص کارکردگی کے باعث سوشل میڈیا پر موضوعِ بحث بن گئیں۔

مصری ٹینس کھلاڑی حاجَر عبدالقدر نیروبی میں ہونے والے انٹرنیشنل ٹینس فیڈریشن (آئی ٹی ایف) ڈبلیو 35 ایونٹ کے پہلے راؤنڈ میں جرمن کھلاڑی لورینا شیڈل کے خلاف صرف 37 منٹ میں 0-6 اور 0-6 سے شکست کھا گئیں۔

21 سالہ عبدالقدر پورے میچ میں صرف تین پوائنٹس ہی حاصل کر سکیں، جن میں سے دو ان کی حریف کی ڈبل فالٹس اور ایک غیر ضروری غلطی کے نتیجے میں ملے۔

کلے کورٹ پر کھیلے گئے میچ میں وہ غیر یقینی انداز میں کھیلتی دکھائی دیں۔ عبدالقدر کی سروس بار بار لائن سے باہر جاتی رہی اور مجموعی طور پر انہوں نے 20 ڈبل فالٹس کیے۔

میچ کے دوران بعض اوقات وہ سروس کرتے وقت اپنی پوزیشن کے بارے میں بھی الجھن کا شکار نظر آئیں۔

اگرچہ انہوں نے 14 سال کی عمر میں ٹینس کھیلنا شروع کیا تھا، لیکن یہ ان کا پہلا ٹور لیول میچ تھا۔ اس کارکردگی کے بعد سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ انہیں ٹورنامنٹ میں جگہ کیسے ملی۔

ذرائع کے مطابق، ایک مقامی کینین کھلاڑی کے آخری وقت میں دستبردار ہونے کے بعد خالی جگہ پُر کرنے کے لیے انہیں وائلڈ کارڈ دیا گیا۔

واضح رہے کہ آئی ٹی ایف قوانین کے تحت وائلڈ کارڈ کی خرید و فروخت سختی سے ممنوع ہے اور یہ سہولت عموماً ابھرتے ہوئے مقامی کھلاڑیوں کو دی جاتی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

گلوکارہ کیٹی پیری کی سابق کینیڈین وزیر اعظم کے ساتھ رومانوی تصاویر وائرل

گلوکارہ کیٹی پیری کی سابق کینیڈین وزیر اعظم کے ساتھ رومانوی تصاویر وائرل

 Jan 08, 2026 01:33 PM |
ٹیلر سوئفٹ سے شادی کی افواہیں، ٹریوس کیلسی نے اپنے مستقبل کا منصوبہ بتادیا

ٹیلر سوئفٹ سے شادی کی افواہیں، ٹریوس کیلسی نے اپنے مستقبل کا منصوبہ بتادیا

 Jan 08, 2026 01:30 PM |
نوجوان اداکارہ کی ہلدی، ڈھولکی کی تقریبات کی تصاویر اور ویڈیوز وائرل

نوجوان اداکارہ کی ہلدی، ڈھولکی کی تقریبات کی تصاویر اور ویڈیوز وائرل

 Jan 08, 2026 12:20 PM |

متعلقہ

Express News

کھلاڑیوں کی جان کو خطرہ، ورلڈکپ کیلیے ٹیم بھارت نہیں بھیجیں گے، بنگلادیش ڈٹ گیا

Express News

ملکی تاریخ کے سب سے بڑے انعامی رقم کا اسکواش ٹورنامنٹ کوارٹر فائنل مرحلے میں داخل

Express News

پی ایس ایل کی دو نئی ٹیموں کی نیلامی کل ہوگی، 10 خریداروں کے نام سامنے آگئے

Express News

وینزویلا کے صدر مادورو سے اظہار یکجہتی کیلیے اسپین کی فٹ بال ٹیم کا منفرد انداز

Express News

کوہلی کی ایک جھلک دیکھنے کیلئے مداحوں کا سمندر اُمڈ آیا

Express News

پاکستان نے پہلے ٹی ٹوئنٹی میں سری لنکا کو 6 وکٹوں سے شکست دے دی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو