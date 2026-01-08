کویت میں بھی منشیات اسمگلنگ پر 2 بھارتی شہریوں کو سزائے موت

بھارتی شہریوں سے بھاری مقدار میں منشیات برآمد ہوئی تھی اور یہ بین الاقوامی نیٹ ورک کا حصہ بھی تھے

ویب ڈیسک January 08, 2026
facebook whatsup

کویت کی عدالت نے منشیات اسمگلنگ کے بین الاقوامی نیٹ ورک سے منسلک دو بھارتی شہریوں کو سزائے موت سنا دی جن کے قبضے سے بھاری مقدار میں منشیات برآمد ہوئی تھی۔

عرب میڈیا کے مطابق استغاثہ کی جانب سے پیش کردہ شواہد کی بنیاد پر عدالت اس نتیجے پر پہنچی کہ ملزمان ایک بین الاقوامی منشیات اسمگلنگ نیٹ ورک کا حصہ تھے جو کویت سے باہر سے کام کر رہا تھا۔

یاد رہے کہ دونوں ملزمان کو سیکیورٹی فورسز نے کویت کے علاقوں کیفان اور شوایک سے رنگے ہاتھوں گرفتار کیا گیا تھا۔

چھاپہ مار کارروائی کے دوران سیکیورٹی حکام نے ملزمان کے قبضے سے 14 کلوگرام ہیروئن اور 8 کلوگرام میتھ ایمفیٹامین برآمد کی تھی۔

ان کے علاوہ ملزمان کے قبضے سے منشیات کو تولنے کے لیے استعمال ہونے والے الیکٹرانک ترازو اور دیگر ساز و سامان بھی ضبط کیا گیا۔

یہ فیصلہ فوجداری عدالت نے جج خالد الطحوس کی سربراہی میں سنایا گیا۔

یہ مقدمہ وزارتِ داخلہ کی جانب سے پہلے اعلان کردہ ایک خصوصی آپریشن کے بعد سامنے آیا جس میں کہا گیا تھا کہ یہ گرفتاریاں منشیات اسمگلنگ کے خلاف جاری مہم اور سرحد پار مجرمانہ نیٹ ورکس کو توڑنے کی کوششوں کا حصہ ہیں۔

وزارتِ داخلہ کے بقول خفیہ معلومات اور مسلسل نگرانی کے بعد تفتیشی ٹیمیں ملزمان تک پہنچیں جن کے پاس تجارتی بنیادوں پر فروخت کے لیے تیار کی گئی منشیات موجود تھیں۔

یاد رہے کہ منشیات کے خلاف ملک گیر آپریشن پہلے نائب وزیرِ اعظم اور وزیرِ داخلہ شیخ فہد الیوسف کی نگرانی میں شروع کیا گیا تھا۔

عدالتی فیصلے کویت کے منشیات سے متعلق سخت قوانین اور اسمگلنگ جیسے جرائم کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی کی عکاسی کرتا ہے جہاں ایسے جرائم پر سخت ترین سزائیں دی جاتی ہیں۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

دیپیکا، عالیہ بھٹ اور شردھا کپور کی متنازع تصاویر وائرل، سوشل میڈیا پر تنقید

دیپیکا، عالیہ بھٹ اور شردھا کپور کی متنازع تصاویر وائرل، سوشل میڈیا پر تنقید

 Jan 08, 2026 04:33 PM |
گلوکارہ کیٹی پیری کی سابق کینیڈین وزیر اعظم کے ساتھ رومانوی تصاویر وائرل

گلوکارہ کیٹی پیری کی سابق کینیڈین وزیر اعظم کے ساتھ رومانوی تصاویر وائرل

 Jan 08, 2026 01:33 PM |
ٹیلر سوئفٹ سے شادی کی افواہیں، ٹریوس کیلسی نے اپنے مستقبل کا منصوبہ بتادیا

ٹیلر سوئفٹ سے شادی کی افواہیں، ٹریوس کیلسی نے اپنے مستقبل کا منصوبہ بتادیا

 Jan 08, 2026 01:30 PM |

متعلقہ

Express News

روس نے امریکی فورسز سے اپنے آئل ٹینکر کے تحفظ کیلیے آبدوز بھیج دی

Express News

غزہ جنگ بندی کو بچانے کیلیے حماس کی آخری کوشش؛ اسرائیل کو بھاگنے نہیں دیں گے

Express News

امریکا نے تیل بردار جہاز ضبط کرلیا؛ روس کا سخت ردعمل آگیا

Express News

وینزویلا سے پیٹرول کی منتقلی؟ امریکا نے 2 روسی تیل بردار جہاز ضبط کرلیے

Express News

تیل وینزویلا کا لیکن اختیار امریکا کا؛ ٹرمپ کے بیان کے بعد پیٹرول کی قیمتوں میں کمی

Express News

امریکا میں پاکستانیوں نے تاریخ رقم کردی؛ کیمبرج شہر کے میئر اور ڈپٹی میئر منتخب

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو