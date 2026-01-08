امریکی فورسز کا صدر مادورو اور اہلیہ پر تشدد؛ 100 ہلاکتیں؛ تفصیلات سامنے آگئیں

امریکی فورسز 3 جنوری کو بڑے حملے میں صدر مادورو اور اہلیہ کو گرفتار کرکے نیویارک لے گئے تھے

ویب ڈیسک January 08, 2026
facebook whatsup
100
وینزویلا میں امریکی حملے میں صدر اور اہلیہ کو شدید چوٹیں آئیں جب کہ 100 افراد ہلاک اور اتنے ہی زخمی ہوئے

وینزویلا کی حکومت نے بالآخر 3 جنوری کو امریکی فورسز کے حملے اور صدر مادورو کی گرفتاری کے دوران ہونے والے جانی نقصانات کی تفصیلات بتادیں۔

وینزویلا کے وزیر داخلہ نے سرکاری ٹیلی وژن پر بتایا کہ امریکی فورسز کے اہلکاروں کے تشدد سے صدر نکولس مادورو کی ٹانگ پر گہری چوٹ آئے جس سے انھیں چلنے میں دشواری کا سامنا رہا۔

وزیر داخلہ نے مزید بتایا کہ وینزویلا کی خاتون اوّل سیلیا ایڈیلا فلورس کو حراست میں لینے کے دوران تھپڑ مارے گئے اور دھکا دیا گیا جس سے ان کے سر اور چہرے پر چوٹ آئی اور نیل پڑ گیا۔

انھوں نے مزید بتایا کہ امریکی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ دارالحکومت میں کئی مقامات پر خون ریز جھڑپیں بھی ہوئیں اور ملکی فوجی اہلکاروں نے اپنے فرائض کی انجام دہی میں موت کو گلے لگایا۔

وزیر داخلہ نے بتایا کہ صدارتی محل کے کمپاؤنڈ میں وجود کیوبائی فوجی اہلکاروں نے بھی امریکی سیکیورٹی فورسز کے راستے میں رکاوٹ بن کر کھڑے ہوئے اور اس کوشش میں متعد اہلکار مارے گئے۔

انھوں نے مزید بتایا کہ امریکی حملے میں 3 جنوری کو کم از کم 100 افراد ہلاک ہوئے جن میں ملکی فوج کے 23 اور کیوبائی فوج کے 32 اہلکار سمیت وینزویلا کی مسلح ملیشیا، پولیس اور شہری بھی شامل ہیں۔

وینزویلا کے وزیر داخلہ نے امریکی حملے میں ہلاکتوں کے علاوہ زخمیوں کی تعداد بھی 100 بتائی ہے لیکن اس حوالے سے تفصیلات نہیں بتائیں کہ وہ شہری ہیں یا فوجی اور ان کی حالت کیسی ہے۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

دیپیکا، عالیہ بھٹ اور شردھا کپور کی متنازع تصاویر وائرل، سوشل میڈیا پر تنقید

دیپیکا، عالیہ بھٹ اور شردھا کپور کی متنازع تصاویر وائرل، سوشل میڈیا پر تنقید

 Jan 08, 2026 04:33 PM |
گلوکارہ کیٹی پیری کی سابق کینیڈین وزیر اعظم کے ساتھ رومانوی تصاویر وائرل

گلوکارہ کیٹی پیری کی سابق کینیڈین وزیر اعظم کے ساتھ رومانوی تصاویر وائرل

 Jan 08, 2026 01:33 PM |
ٹیلر سوئفٹ سے شادی کی افواہیں، ٹریوس کیلسی نے اپنے مستقبل کا منصوبہ بتادیا

ٹیلر سوئفٹ سے شادی کی افواہیں، ٹریوس کیلسی نے اپنے مستقبل کا منصوبہ بتادیا

 Jan 08, 2026 01:30 PM |

متعلقہ

Express News

روس نے امریکی فورسز سے اپنے آئل ٹینکر کے تحفظ کیلیے آبدوز بھیج دی

Express News

غزہ جنگ بندی کو بچانے کیلیے حماس کی آخری کوشش؛ اسرائیل کو بھاگنے نہیں دیں گے

Express News

امریکا نے تیل بردار جہاز ضبط کرلیا؛ روس کا سخت ردعمل آگیا

Express News

وینزویلا سے پیٹرول کی منتقلی؟ امریکا نے 2 روسی تیل بردار جہاز ضبط کرلیے

Express News

تیل وینزویلا کا لیکن اختیار امریکا کا؛ ٹرمپ کے بیان کے بعد پیٹرول کی قیمتوں میں کمی

Express News

امریکا میں پاکستانیوں نے تاریخ رقم کردی؛ کیمبرج شہر کے میئر اور ڈپٹی میئر منتخب

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو