وینزویلا کی حکومت نے بالآخر 3 جنوری کو امریکی فورسز کے حملے اور صدر مادورو کی گرفتاری کے دوران ہونے والے جانی نقصانات کی تفصیلات بتادیں۔
وینزویلا کے وزیر داخلہ نے سرکاری ٹیلی وژن پر بتایا کہ امریکی فورسز کے اہلکاروں کے تشدد سے صدر نکولس مادورو کی ٹانگ پر گہری چوٹ آئے جس سے انھیں چلنے میں دشواری کا سامنا رہا۔
وزیر داخلہ نے مزید بتایا کہ وینزویلا کی خاتون اوّل سیلیا ایڈیلا فلورس کو حراست میں لینے کے دوران تھپڑ مارے گئے اور دھکا دیا گیا جس سے ان کے سر اور چہرے پر چوٹ آئی اور نیل پڑ گیا۔
انھوں نے مزید بتایا کہ امریکی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ دارالحکومت میں کئی مقامات پر خون ریز جھڑپیں بھی ہوئیں اور ملکی فوجی اہلکاروں نے اپنے فرائض کی انجام دہی میں موت کو گلے لگایا۔
وزیر داخلہ نے بتایا کہ صدارتی محل کے کمپاؤنڈ میں وجود کیوبائی فوجی اہلکاروں نے بھی امریکی سیکیورٹی فورسز کے راستے میں رکاوٹ بن کر کھڑے ہوئے اور اس کوشش میں متعد اہلکار مارے گئے۔
انھوں نے مزید بتایا کہ امریکی حملے میں 3 جنوری کو کم از کم 100 افراد ہلاک ہوئے جن میں ملکی فوج کے 23 اور کیوبائی فوج کے 32 اہلکار سمیت وینزویلا کی مسلح ملیشیا، پولیس اور شہری بھی شامل ہیں۔
وینزویلا کے وزیر داخلہ نے امریکی حملے میں ہلاکتوں کے علاوہ زخمیوں کی تعداد بھی 100 بتائی ہے لیکن اس حوالے سے تفصیلات نہیں بتائیں کہ وہ شہری ہیں یا فوجی اور ان کی حالت کیسی ہے۔